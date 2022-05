Alecci (Pd): “Sviluppo territorio di Vibo passa anche da messa in sicurezza delle strade minori”

“Rispondendo all’invito del Presidente Domenico Tomaselli, oggi ho partecipato alla riunione della Seconda Commissione “Viabilità e Infrastrutture” nella sede dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia a cui hanno preso parte anche il Presidente Salvatore Solano, i Consiglieri provinciali e i funzionari dell’ente. Partendo dalle tematiche legate alla viabilità e ai trasporti, l’incontro si è poi soffermato su tutti i temi di grande attualità per questo territorio, dal turismo alla sanità, dalla cultura alle difficoltà legate alla progettazione PNRR. Ritengo, infatti, che non si possa immaginare uno sviluppo del turismo, così come dell’industria agroalimentare e dei servizi, senza prevedere prima o contestualmente una serie di investimenti strutturali sulla viabilità, con interventi per la messa in sicurezza anche delle strade minori, così importanti per i collegamenti tra i vari paesi a grande vocazione turistica.

A seguire è nato un confronto molto interessante, grazie al quale ho potuto conoscere in profondità le esigenze più stringenti dei cittadini delle zone costiere e interne, per cercare di trovare insieme agli amministratori locali delle soluzioni concrete. Un territorio di una rilevanza fondamentale per il rilancio dell’intera regione che presenta certamente delle problematiche ma anche delle enormi potenzialità. In questo senso, ho avuto modo di apprezzare lo spirito propositivo e battagliero dei consiglieri e dei funzionari, che hanno dimostrato unità d’intenti e tanta voglia di fare, cercando soluzioni anche al di là del colore politico e delle ideologie, solo per il bene del territorio. Credo sia questo il modo giusto di amministrare oggi in Calabria, puntando sulla pianificazione e sulla concretezza”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Partito democratico, Ernesto Alecci.