Reggio, a palazzo San Giorgio giurano dodici capi tecnici di Rete Ferroviaria Italiana

La Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio ha ospitato il giuramento di dodici capi tecnici manutenzione infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana. All’evento ha partecipato il Sindaco Giuseppe Falcomatà.

«Per me è sempre una forte emozione, non solo come sindaco, ma anche perché la mia famiglia è molto legata a questo settore – ha spiegato il Primo Cittadino – Un mio zio era capotreno e un altro macchinista. Le Ferrovie per noi rappresentano qualcosa di veramente importante. Mio zio Tiberio racconta aneddoti della sua giovinezza e di quanto le Ferrovie abbiano offerto sostegno alle famiglie italiane. Auguro a tutti voi un grosso “in bocca al lupo” per questa nuova esperienza. Tenete alto l’onore della nostra città e della nostra provincia, anche attraverso la vostra attività lavorativa».

Nel corso della mattinata, ha inoltre prestato giuramento come Guardia Giurata Volontaria (G.G.V.) Antonio Giuseppe Amodeo.