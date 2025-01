Disposizione di chiusura temporanea dei parchi pubblici dotati di recinzioni e cancelli per motivi di sicurezza pubblica

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2024, agli atti di questo Ente, con il quale è stato conferito l’incarico

di Dirigente del Settore “Ambiente” ex art. 110, 1° comma, D.Lgs. 267/2000 al sottoscritto ing. Domenico Richichi;

Visti:

– il messaggio di allerta meteo unificato n. 20 del 16/01/2025 emanato dai competenti organi di protezione civile della

Regione Calabria Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, Protocollo N. 1628/2025 del

16.01.2025, recante livello di allertamento classificato “ROSSO” (Criticità idrogeologico-idraulica e

temporali);

– la comunicazione di superamento soglie eventi in corso emanata dai predetti uffici regionali in data odierna, recante

livello di rischio classificato “2” per probabili eventi di frana e inondazione;

– l’ordinanza sindacale n. 3 del 16/01/2025, recanti “Attivazione Centro Operativo Comunale e fino a cessata emergenza per

l’allerta meteo di livello rosso – Prot. n. 29927 del 16.01.2025 con allegato bollettino di allerta meteo”;

Accertato che, a seguito dei forti venti che si registreranno nel corso delle prossime ore, si potranno registrare, sul

territorio comunale, diversi distacchi di porzioni più o meno ampie di piante afferenti al patrimonio botanico di questo

Ente;

Ritenuto, pertanto, che potrebbero verificarsi eventi di straordinaria pericolosità dovuti alle attuali condizioni meteo

avverse, i quali potrebbero comportare rischi di ulteriori crolli, fino allo sradicamento di alberi, nonché varie situazioni

di pericolosità diffuse, quali distacco di cornicioni o caduta di oggetti; che, a causa dell’eccezionale intensità del vento, si

rende necessario porre in essere ogni azione utile per mettere in sicurezza la popolazione;

Ritenuto, in particolare, di dover adottare i necessari provvedimenti per la tutela della sicurezza della cittadinanza;

Verificato che:

– le condizioni meteoclimatiche critiche possono determinare il crollo, parziale o totale, di piante afferenti al patrimonio

botanico comunale;

– è previsto, nelle prossime ore, il perdurare delle predette condizioni, con il probabile incremento degli attuali livelli

dell’intensità di vento e, conseguentemente, del livello di rischio generato dalle alberature;

– all’interno dei parchi urbani vi sono diversi individui arborei in precarie condizioni fitostatiche e fitosanitarie;

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Per i motivi esposti in premessa,

ORDINA

LA CHIUSURA, A PARTIRE DALLE ORE 19:30 DELLA DATA ODIERNA, 16/01/2025, FINO A

CESSATA EMERGENZA, DI TUTTI I PARCHI PUBBLICI DOTATI DI RECINZIONI E CANCELLI.

Si dispone, a tal uopo, che il presente provvedimento:

– venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, nonché trasmesso al Servizio “Ufficio Stampa” di

questo Ente;

– sia trasmesso ai seguenti Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, al fine di verificarne, ognuno per la parte di propria

competenza, il rispetto e per ogni altro effetto/conseguenza di legge:

1. Prefettura di Reggio Calabria;

2. Questura di Reggio Calabria;

3. Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria;

4. Comando Polizia Municipale di Reggio Calabria.