Maltempo in Calabria, scuole chiuse anche a Reggio e Lamezia Lezioni sospese in molti comuni della Città metropolitana

Scuole chiuse domani anche a Lamezia Terme e Reggio Calabria. I sindaci delle due città, in relazione alle criticità segnalate dalla Protezione civile in queste ore, hanno emesso delle ordinanze di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado e degli Asili nido comunali per allerta meteo. Oltre che a Reggio lezioni sospese anche in molti comuni della città metropolitana, dove è stata emanata allerta rossa, tra locride, area grecanica, Piana e area dello Stretto. Le autorità locali invitano i cittadini ad evitare spostamenti non necessari e a seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali. Niente lezioni domani anche nel lametino. “Il Comune di Lamezia Terme, al fine anche di prevenire situazioni di pericolo, anche in considerazione di sicuri disagi per il trasporto pubblico dei pendolari su tutto il territorio già di recente colpito da grave evento alluvionale – è detto in una nota – ritiene opportuno disporre la chiusura degli istituti scolastici del territorio cittadino, compreso il plesso facente parte dell’Istituto Comprensivo Borrello-Fiorentino temporaneamente allocato in Gizzeria Lido”. Secondo quanto si è appreso, le scuole rimarranno chiuse anche in altri comuni della regione dove i sindaci stanno emanando analoghe ordinanze.