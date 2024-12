Un concerto “Happy” per il festival Oltremare, il 26 dicembre a Catona

Non c’è modo migliore, forse, di salutare il 2024, con la musica e la lettura. Soprattutto, se il concerto è allegro e vivace, come quello che promette l’Orchestra Giovanile dello Stretto V. Leotta e il reading è tratto dai celebri testi dell’autrice di Orgoglio e Pregiudizio, Jane Austen. Appuntamento, quindi, il 26 dicembre 2024 alle ore 18:00 con l’imperdibile concerto di Capodanno e il reading “Happy” alla scuola secondaria di I grado Radice Alighieri di Catona (via Mercato 34, ex CIAPI) con l’ultimo evento del festival Oltremare.

Oltre 40 i giovani musicisti – bambini e ragazzi provenienti dai più eterogenei contesti sociali, culturali e ambientali – che, diretti dal maestro Alessandro Monorchio, suoneranno sulle note non solo gioiose ma anche suadenti, proponendo composizioni dal clima di affettuosa condivisione che annuncia l’inizio del nuovo anno.

Il tutto, accompagnati dalle letture di Katia Colica e Maria Milasi tratte dai testi di Jane Austen.

Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni posti: 376 031 9612 e sul sito ufficiale www.oltremarefest.it

OltreMare

OltreMare è un progetto organizzato dalle associazioni Adexo APS e Officine Jonike delle Arti, due realtà artistiche e culturali del territorio con alle spalle decenni di esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo. L’iniziativa, che vuole essere un innovativo evento multidisciplinare di musica, teatro e arti performative, è promossa dal comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2024: cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione generale spettacolo del ministero della Cultura.