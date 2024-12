Città metropolitana, siglato il contratto decentrato: superato “l’esame di compatibilità” da parte del collegio dei revisori

“E’ stato siglato il contratto decentrato per i dipendenti di Palazzo Alvaro. La firma, superato ‘l’esame di compatibilità‘ da parte del collegio dei revisori, è avvenuta in presenza del vice sindaco Carmelo Versace che nel suo intervento ha introdotto i punti più salienti dell’anno 2024, sottolineando la positività registrata nel personale, che sebbene ridimensionato nel numero ha svolto le mansioni assegnate con impegno costante, raggiungendo gli obiettivi prefissati.

Poi ha ricordato l’azzeramento dei precari con la stabilizzazione ed il completamento orario di LPU/LSU, assicurando l’arrivo di altro personale.

Spazio poi alla parte sindacale: per la CISL-fp è intervenuto Adolfo Romeo che ha elogiato il lavoro svolto dalla parte pubblica sia nel trattare i temi contrattuali come anche nel regolamento delle progressioni verticali in deroga al titolo di studio, dando ampio spazio al dialogo negoziale piuttosto travagliato su alcuni punti dei criteri del regolamento, come sottolineato dalla coordinatrice della rsu, Elena Festa e Roberto Leonini che hanno chiesto al V.ce Sindaco ed alla Dott.ssa Giuseppina Attanasio un’ulteriore riflessione-prima della deliberazione-onde recepire-in totu– lo spirito della stessa legge-parte integrante del CCNL 16 No.2022.

Alla riunione hanno preso parte, siglando il Cci e aderendo alla normazione di tutti gli istituti contrattuali previsti: Antonio Laface del CSA, Mario Marino, Felice Foti Rsu (segretario aziendale), Daniela de Blasio direttivo CISL-fp, Martino Antonio Rsu fp-CGIL, la dott.ssa Ignazia Laganà, servizio giuridico, e Verduci Riccardo funzionario verbalizzante.

L’occasione è stata anche gradita per il tradizionale scambio di auguri, alla presenza del Sindacoo Giuseppe Falcomatà, il Direttore generale Umberto Nucara assieme agli altri colleghi/e giunti dai vari settori ed uffici decentrati”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmato da Adolfo Romeo, delegato CISL fp ai rapporti politici e sindacali con la Metrocity.