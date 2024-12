Rifiuti, il Comune di Reggio Calabria ed “Ecologia oggi” ci riprovano. Ecco il nuovo servizio di raccolta differenziata: stradale, porta a porta e misto

E’ stato presentato oggi – venerdì 13 dicembre – il nuovo servizio di raccolta differenziata operato nella città di Reggio Calabria da “Ecologia oggi spa” e che andrà a regime dal mese di gennaio 2025.

Nel corso di una conferenza stampa nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio – alla quale hanno partecipato il sindaco Giuseppe Falcomatà, i rappresentanti istituzionali e i dirigenti del Comune, l’amministratore unico di “Ecologia oggi spa” Alessio Guarascio e i vertici aziendali – sono state fornite alla stampa tutte le principali novità previste dall’appalto e le azioni realizzate dall’amministrazione comunale e dall’azienda per garantire un servizio efficiente e in grado di rispondere ai principi di decoro, pulizia e igiene pubblica.

“Nel corso degli anni le difficoltà di varia natura non sono mancate – ha spiegato il sindaco Giuseppe Falcomatà – ma di certo non si può rimproverare all’Amministrazione comunale l’ostinazione nel provare a dare una svolta di sostenibilità al settore dei rifiuti. Abbiamo insistito e investito anche in attività non direttamente connesse al servizio ma che comunque hanno rafforzato l’idea che una gestione diversa di tutto ciò che ruota attorno al “mondo” dei rifiuti fosse possibile. Ovviamente si deve sempre fare di più ma, per fare un esempio, realtà come le isole ecologiche oggi sono entrate a far parte dell’approccio collettivo alla gestione dei rifiuti. Queste sono le basi di partenza e la città deve continuare in questo percorso però, allo stesso tempo, i cittadini hanno anche bisogno di vedere dei risultati concreti che consentano loro di convincersi che è un percorso dal quale non si torna indietro perché porta benefici a tutti. Questo è l’indirizzo politico e amministrativo su cui spingiamo e su cui vigileremo attraverso il confronto costante e trasparente, rispetto alle responsabilità e ai compiti di ognuno, con la società che gestisce il servizio”.