Affido dei minori a rischio nell’area grecanica, l’incontro con l’assessore regionale Capponi nel reggino

Un momento di ascolto e di confronto con gli attori istituzionali e sociali che nel territorio dell’area grecanica sono impegnati a dare risposte al disagio minorile e familiare. E’ questa la finalità dell’iniziativa promossa per martedì 17 Dicembre dal Centro Comunitario Agape e dall’assessorato regionale alle politiche sociali in collaborazione con il Consorzio Macramè e con la coop. Centro Giovanile Italo Calabrò.

In particolare, si discuterà di affido alla luce delle nuove linee guida nazionali che prevedono l’attivazione in tutti i territori di centri multiprofessionali in grado di promuovere e sostenere questa importante forma di solidarietà verso l’infanzia abbandonata garantendo ai minori, soprattutto ai più piccoli, la possibilità di potere vivere per il tempo necessario l’esperienza di una famiglia in alternativa al collocamento nei servizi residenziali. Una modalità di intervento che richiede una assunzione di responsabilità da parte dei Comuni che sono chiamati a investire risorse professionali in grado di potere progettare gli affidi e di sostenere le famiglie che offrono la loro disponibilità ad accogliere i minori. Su questo c’è preoccupazione per l’area grecanica in quanto le assistenti sociali in servizio a fine dicembre cesseranno il loro mandato a tempo determinato e non potranno essere assunti essendo il Comune di Melito capofila dell’ambito in dissesto.

Il programma della giornata prevede alle ore sedici la visita dell’assessora regionale alle politiche sociali Caterina Capponi al centro giovanile di Pilati, gruppo appartamento per minori, con una lunga storia di impegno nell’accoglienza dei minori in difficoltà voluta negli anni settanta dai fondatori Don Benvenuto Malara e don Italo Calabrò. Seguirà alle ore 17.30 l’incontro pubblico c/o ex mercato coperto Melito Porto Salvo con Comuni, associazioni, parrocchie e cittadini con l’introduzione per il centro Comunitario Agape di Giovanni Schipani genitore affidatario e neuropsichiatra infantile, dell’assessora regionale al Welfare Caterina Capponi, seguiranno gli interventi di Daniela Campolo Dirigente Politiche sociali del Comune di Melito capofila dell’ambito territoriale, Luciano Squillaci Consorzio Macramè, Saveria Cristiano Dirigente politiche sociali Regione Calabria, testimonianze e dibattito e Conclusioni Assessora regionale al Welfare Caterina Capponi. Modera l’incontro il giornalista Giuseppe Toscano.