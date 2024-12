Villa San Giovanni (RC), il 14 dicembre una giornata di eventi a Borgo di Piale

Appuntamento a Villa San Giovanni nel caratteristico Borgo di Piale sabato 14 dicembre dalle 17.30 per un evento natalizio tra i più attesi. Da pomeriggio a sera il Borgo ospiterà tante attività per adulti e bambini, a tema natalizio.

Un vero e proprio sabato nel villaggio, organizzato dallo storico Comitato Borgo di Piale, che opera ormai da quasi vent’anni sul territorio. Un evento che rientra nell’importante cartellone di attività natalizie della Città di Villa San Giovanni.

In piazza ci sarà la presenza di SlowFood Versante dello Stretto e Costa Viola APS, che proporrà una mostra mercato di prodotti tipici e artigianali.

Si comincia alle 17.30 con attività ludiche dedicate ai più piccoli, con letture per bambini, giochi e laboratori; inoltre un punto dedicato per la preparazione di letterine con gli elfi di Babbo Natale.

Gran finale a seguire, con il concerto dei FAAG QUARTET, un gruppo musicale d’eccezione che accompagnerà i presenti tra musica e divertimento.

Non mancherà la possibilità di degustare dolci e vino per allietare la serata.

Appuntamento quindi a Villa San Giovanni nel Borgo di Piale sabato 14 dicembre, nel parco di via Fontana Vecchia, che il Comitato Borgo di Piale, insieme a tanti volontari di tutte le età, sta recuperando per farne un punto verde per il Quartiere, in special modo per le famiglie.

“Natale è riconoscersi comunità e rafforzare le attività di valorizzazione dei luoghi che amiamo e di cui ci prendiamo cura, con spazio a socialità e divertimento. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni per aver condiviso e sostenuto l’iniziativa di Natale nel Borgo – dichiara il Presidente del Comitato Borgo di Piale Mariano Giuseppe Sofi – Ringraziamo ovviamente gli amici di SlowFood Versante dello Stretto e Costa Viola APS, che condividono con noi con entusiasmo lo spirito di valorizzazione e amore del territorio, alla base delle nostre iniziative. Sono anni ormai che questa consolidata collaborazione aiuta a diffondere la consapevolezza di un territorio ricco di qualità e che ha tanto da offrire. E un particolare ringraziamento va a coloro, amici e produttori, che hanno sostenuto questo evento”.