Piano Ryanair in Calabria, il Pd crotonese non ci sta: “Occhiuto pensa solo a Reggio, agli altri aeroporti neanche le briciole”

“Pensiamo che si possa definire così la strategia del duo Occhiuto-Ryanair per le nuove rotte verso l’Italia e l’Europa. Un piano che sarà destinato esclusivamente alla crescita dell’aeroporto di Reggio Calabria che pochi anni fa sembrava in chiusura e ora diventa uno degli scali principali del sud Italia.

Agli altri aeroporti neanche le briciole. Nè un progetto per attivare nuovi tratte, nè un piano infrastrutturale per far diventare il Sant’Anna lo snodo aereo della costa Ionica Calabrese, nè la messa in opera del piano di sviluppo dell’aeroporto contenuto nel CIS Volare della Regione che ha finanziato SACAL con 36 milioni di euro per interventi strutturali sul Sant’Anna. Interventi di cui non si conosce neanche la progettazione esecutiva nonostante il finanziamento sia stato riconosciuto da oltre tre anni

Comune e provincia di Crotone non prendono posizione sulla vicenda, ma sono complici dell’ennesimo smacco ai cittadini della provincia di Crotone.

Avevamo prefigurato ciò che sarebbe successo già tre anni fa con le interrogazioni del Consigliere Devona in consiglio Comunale. Interrogazioni a cui nessuno volle dare una risposta.

Non accettiamo l’ennesima dimenticanza di Occhiuto verso la nostra provincia con l’ausilio del sindaco Voce e del presidente della provincia Ferrari. Chiederemo chiarimenti e pretenderemo una presa di posizione sulla vicenda per il bene dei crotonesi”.

E’ quanto si legge in una nota firmata da:

Leo Barberio – Segretario di Federazione del PD provincia di Crotone

Andrea Devona – capogruppo PD al consiglio provinciale di Crotone

Anna Giulia Caiazza – Segretaria Cittadina PD Crotone

Andrea Filice – Segretario PD Isola Capo Rizzuto

Salvatore Frontera – Segretario PD Cutro