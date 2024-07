Crotone, al via il centro estivo comunale “R-Estate al Centro 2024”

Parte il Centro Estivo Comunale “R-Estate al Centro 2024” dedicato a bambini e adolescenti d’età compresa tra i 5 e i 17 anni della Città di Crotone, interamente gratuito dal lunedì al venerdì alle 8:00 alle 13:00.

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

Il centro sarà gestito dall’ATS con capogruppo Kairos società cooperativa, a seguito di avviso pubblico finalizzato all’individuazione di uno o più soggetti del Terzo Settore per la co-progettazione.

Obiettivo dell’esperienza del centro estivo è sostenere le famiglie attraverso servizi di conciliazione vita – lavoro nel periodo di sospensione delle attività scolastiche/educative e allo stesso tempo ampliare e favorire la fruizione di opportunità di socializzazione, apprendimento ed integrazione delle bambine e dei bambini contrastando le povertà educative.

L’amministrazione è beneficiaria del Fondo per le Politiche della Famiglia il cui decreto attuativo è stato recentemente emanato e pertanto si è proceduto alle relative attività per l’attivazione, anche per il 2024, del Centro Estivo.

E’ possibile avere informazioni e iscriversi al Centro Estivo attraverso i seguenti link:

https://www.facebook.com/ziamariuedu

https://www.instagram.com/zia_mariu

Modulo di iscrizione che si può anche trovare presso la sede della Kroton Community Cooperativa sociale in I Traversa Via vittorio Veneto n°30.

Presso la sede della Kroton Community Cooperativa Sociale, a cura dell’équipe presente, verrà offerto ogni aiuto alla compilazione del Modulo e orientamento alla scelta delle attività previste.