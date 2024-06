“Calabria-Cuba un ponte di solidarietà”, l’incontro a Reggio sulla storia del paese caraibico

Ieri sera a Reggio Calabria si è svolta una partecipata serata promossa dall’Associazione CALABRIA por CUBA e dalla SEZIONE ANPI “R. Condò” sul tema CALABRIA-CUBA UN PONTE DI SOLIDARIETA’.

Dopo gli interventi di saluto di Maria Lucia Parisi (Presidente SEZIONE ANPI “R. Condò”) e Pietro Baccellieri (Presidente Associazione CALABRIA por CUBA), si è svolto un dialogo nel corso del quale il prof. Gianfranco Cordì ha rivolto una serie di domande sulla storia e la realtà cubana al prof. Pasquale Amato.

Il prof. Amato ha tenuto una sorta di lectio magistralis raccontando da par suo la storia di Cuba a partire secolo XIX: una storia di lotta per l’indipendenza, la liberazione e la sovranità nazionale prima dalla Spagna e poi dagli Stati Uniti d’America che nel novecento e fino al 1959, l’anno della Rivoluzione, ha tenuto Cuba sotto il giogo del colonialismo in quella che fu chiamata la “Repubblica dimezzata”.

Il prof. Amato ha illustrato con grande lucidità il corso degli eventi e le scelte compiute dagli stati coloniali nei secoli passati per tenere Cuba al loro guinzaglio ed ha ricordato i momenti di lotta del popolo cubano che hanno contrassegnato in modo particolare gli ultimi due secoli e che sono culminati con la Rivoluzione cubana di Fidel Castro ed Ernesto Che Guevara.

Al termine della serata prof. Amato ha donato all’Associazione Calabria por Cuba un variegato materiale promozionale connesso alla causa cubana che il fratello Sandro Amato, grande sostenitore dello Stato caraibico, aveva preparato e in corso di attuazione. Materiale che non ha potuto utilizzare in seguito al peggioramento dello stato di salute, che ne ha determinato il decesso.

Infine, sono stati costituiti gli organi dell’Associazione CALABRIA por CUBA che vedono Pietro Baccellieri Presidente, Franco Scaramuzzino Vicepresidente e Natale Morena Tesoriere.