Reggio, gli ex Lsu-Lpu: “Firma contratto è il coronamento di un percorso, grazie all’Amministrazione Falcomatà che ha creduto in noi”

«La firma del contratto full time a 36 ore, dopo la stabilizzazione, è un traguardo storico per l’Amministrazione comunale ma, quella di oggi, per noi, rappresenta una data che non dimenticheremo. Un giorno che, sicuramente, ripaga l’attesa e i sacrifici con cui abbiamo portato avanti, e con abnegazione, il nostro lavoro e le nostre battaglie di dignità in tutti questi anni. È vero che ci sono stati momenti di scoramento, momenti in cui abbiamo pensato che avremmo dovuto faticare a lungo per vedere ripagati i tanti sacrifici. Ma questa Amministrazione, già dal suo insediamento e a seguire negli anni, ha dimostrato non solo a parole, ma con fatti concreti, di voler andare verso una meta precisa. Un percorso verso la stabilizzazione prima, e il progressivo aumento del monte ore, fino ad arrivare al tempo pieno, che ha visto rallentamenti, ostacoli e stalli ma, durante il quale, siamo stati sempre fiduciosi dell’impegno dell’Amministrazione, dell’allora Assessore Giovanni Muraca, degli Amministratori che nel tempo hanno seguito la vicenda, Riccardo Mauro e Francesco Gangemi, e naturalmente del nostro Sindaco Giuseppe Falcomatà che non ha mai mollato e ha sempre continuato a credere nel progressivo e concreta miglioramento della nostra condizione contrattuale fino alla definitiva stabilizzazione al riempimento del monte ore lavorativo».

«Lo abbiamo visto in questi anni attraverso le parole, la presenza, i gesti concreti, anche nei momenti più difficili non ci siamo sentiti mai abbandonati al nostro destino da questi amministratori. Quello di oggi è certo un traguardo fondamentale nella nostra vita lavorativa. È una tappa importante che ci vede proiettati verso un futuro più sereno, tuttavia con la ferma volontà di continuare a ripagare la fiducia ben riposta nei nostri confronti».

A firma di:

Caterina Grillo, Daniela Currò, Gianluca Chirico, Silvana Sansalone, Sebastiano Macheda, Anna Silipigni, Maria Imerti, Fortunata Praticò, Sabino Ligato, Santo Bongani, Francamaria Giordano, Antonio Saracino, Carmela Babuscia, Daniela Colorito, Giuseppe Funaro, Demetrio Pensabene Giovanni Cucè, Paolo Talladira, Luigi Giordano, Pasquale Cogliandro e tutti i dipendenti ex legge regionale n.31/2016 e n.15/2008.