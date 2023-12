Motta San Giovanni (RC), rinviata la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche

È stata annullata e rinviata ad altra data la cerimonia di consegna delle Benemerenze civiche in programma oggi alle 18 a Lazzaro.

Volute ed istituite dal Consiglio comunale, le Benemerenze sono destinate a premiare coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della cultura, del volontariato, con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico, per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di abnegazione verso la comunità, hanno in qualsiasi modo giovato e reso onore al Comune di Motta San Giovanni, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni o promuovendo iniziative di interesse comune per i cittadini.

Nelle prossime settimane a ritirare l’importante riconoscimento, in questa seconda edizione, saranno il magistrato Giuseppina Latella, il dottore Filippo Benedetto, la dottoressa Giovanna Vacalebre, il poeta Giuseppe Ambrogio, lo scrittore Pasquale Sgrò, il ricercatore Francesco Restuccia e il regista Giacomo Triglia.