Fidapa e “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni insieme contro la violenza di genere

In vista del 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, gli studenti delle classi 4^e 5^ del Liceo delle Scienze Umane ed Economico-Sociale dell’I.I.S. “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni sono stati coinvolti nella discussione del progetto “Violenza verbale sui Social… le parole hanno un peso!”, organizzato dall’associazione Fidapa sez. di Villa San Giovanni di concerto con il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maristella Spezzano. La Dirigente ha spiegato come le comunità educative debbano operare in sinergia per sensibilizzare i giovani all’uso corretto del Web in modo che essi possano acquisire una competenza digitale corretta, rispettosa e responsabile, condividendo opinioni e punti di vista altrui e garantendo, nello stesso tempo, libertà di pensiero e di espressione.

Dopo i saluti del Sindaco del Comune di Villa San Giovanni, avv. Giusy Caminiti, la prof.ssa Gabriella Romeo ha introdotto i lavori, spiegando che gli studenti, nella prima fase di attuazione del progetto, sono stati guidati dalle proff. Stefania Arena, docente di Lingua e cultura inglese, e Maria Bazzano, docente di Diritto, nella somministrazione di un test riguardante l’utilizzo dei Social, i rischi di una costante esposizione e le percezioni ed emozioni avvertite sul Web di fronte a una comunicazione ostile con offese e diffamazioni.

Durante il dibattito, moderato dalla prof.ssa Enza Caracciolo, Pres. CDS Scienze Economiche Università Mediterranea RC nonché socia FIDAPA, sono stati presentati i dati elaborati dalla psicologa Ilenia Longo relativamente alle risposte al test date dagli studenti. L’avv. Michela Catanese, Presidente dell’associazione Fidapa, considerati i recenti eventi di cronaca, ha evidenziato l’importanza di scegliere le parole con cura quando si è connessi e le ripercussioni e i danni psicologici che, atteggiamenti aggressivi e provocatori, possono generare su chi è attaccato con minacce e calunnie e subisce insulti e disprezzo online. Incisivo il contributo del Dir. Dip. DiGES dell’Università Mediterranea, prof. Daniele Cananzi che, interagendo con gli studenti, ha invitato a riflettere sui comportamenti da adottare quali indulgenza, educazione, delicatezza e responsabilità al fine di contrastare la violenza, unitamente al dialogo. Chiaro ed esaustivo l’intervento della dott.ssa