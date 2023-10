Crollano le accuse a Lucano in appello, l’ex sindaco di Riace: “E’ la fine di un incubo”

“E’ la fine di un incubo che in questi anni mi ha abbattuto tanto, umiliato, offeso. E’ la fine di incubo che per anni, ingiustamente, mi ha reso agli occhi delle gente come un delinquente. Lucano è stato attaccato, denigrato e accusato, anche a livello politico e non solo, quindi, giudiziario, per distruggere il ‘modello Riace’, la straordinaria opportunità creata per accogliere centinaia di persone che avevano bisogno e per ridare vita e ripopolare i centri della Calabria. A questo punto spero che pure la Rai si ricreda e mandi in onda la famosa fiction girata con Fiorello a Riace”.

A dirlo Mimmo Lucano dopo la sentenza d’appello.

Lucano oggi non era in aula ed ha atteso il verdetto della Corte d’appello nella sua Riace. “Essendo anche io un comune e mortale essere umano – ha aggiunto – è probabile che in questa vicenda abbia commesso degli errori ma di un aspetto, in particolare, sono sicuro, molto sicuro e convinto: ho sempre agito con l’obiettivo e la volontà di aiutare i più deboli e di contribuire all’accoglienza e all’integrazione di bambini, donne e uomini che fuggivano dalla fame, dalla guerra, dalle torture”.

“Un grande grazie, comunque – ha concluso Lucano – lo voglio rivolgere, in particolare, ai miei avvocati, al compianto Antonio Mazzone, a Pisapia e Daqua, non miei legali ma miei fratelli, uomini e professionisti che hanno capito sin da subito di avere di fronte un innocente”.

La sentenza è scaturita dopo oltre sei ore di camera di consiglio. I suoi sostenitori hanno festeggiato la sentenza, dentro e fuori dall’aula della Corte d’Appello di Reggio Calabria, con abbracci e scroscianti applausi. L’accusa, rappresentata dai Sostituti procuratori generali Adriana Fimiani e Antonio Giuttari, aveva chiesto per Lucano la condanna a 10 anni e 5 mesi di reclusione.

I giudici d’Appello hanno altresì ridotto sensibilmente le condanne a carico di 17 collaboratori di Lucano : Maria Taverniti, un anno; Giuseppe Amendolia, assolto; Nicola Audino, assolto; Assan Balde, assolto; Ferdinando Antonio Capone, assolto; Oberdan Pietro Curiale, assolto; Cosimina Ierino’, assolta; Oumar Keita, assolto; Anna Maria Maiolo, assolta; Cosimo Damiano Misuraca, assolto; Salvatore Romeo assolto; Maurizio Senese, assolto; Lemlen Tesfaun assolta; Fimon Tesfaun, assolto, e Jerry Cosimo Ilario Tornese, assolto.