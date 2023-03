Al Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri l’inaugurazione del campetto sportivo

Una giornata all’ insegna dello sport, ma soprattutto della condivisione e dell’ aggregazione, quella vissuta dal Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, che, giorno 23, ha inaugurato il nuovo campetto di calcio, alla presenza del Vescovo della Diocesi di Locri – Gerace, Mons. Francesco Oliva, dell’ Assessore regionale Giovanni Calabrese, dell’ Assessore alla Cultura, del comune di Locri, Domenica Bumbaca, del Consigliere metropolitano Rudi Lizzi e del Presidente del Consiglio d’Istituto, dott. Antonio Crino’.

La Dirigente Serafino ha accolto gli ospiti, esponendo loro l’iter, anche a volte tortuoso, che ha portato alla realizzazione della struttura in questione, partendo da una iniziativa del MIUR, la quale dava l’opportunità di avere dei finanziamenti, per una progettazione che avesse valenza comunitaria, all’ interno della scuola. A seguire, Calabrese ha sottolineato l’importanza di ciò che si è ottenuto, perché diventerà simbolo di memoria, per le tante vittime del Covid, e di rinascita nell’ aggregazione sociale, attraverso lo sport.

Il Vescovo Oliva, a sua volta, ha messo in evidenza il lato educativo delle attività sportive, in quanto fanno crescere nella convivenza civile e nel rispetto delle regole; mentre il Consigliere metropolitano Lizzi, sulla scia dei precedenti interventi, ha ricordato come il Liceo Zaleuco sia stato, per tanti ragazzi, un trampolino di lancio per ottime sistemazioni future, non per niente è considerato il fiore all’ occhiello della Locride. A proseguire, l’assessore alla Cultura Bumbaca, ha voluto ribadire l’egregio lavoro della Dirigente e di tutto il corpo docenti, per l’ottima riuscita del progetto, culminato nella realizzazione del campetto, il quale rientrerà in quegli ulteriori traguardi, che la Città di Locri ha raggiunto. A conclusione il dott. Crino’, ha continuato con gli elogi a Dirigente e insegnanti, per tutte le attività messe in campo, volte a mantenere l’eccellenza della scuola ad altissimi livelli, in tutti gli ambiti.

Dopo i diversi interventi, la cerimonia del taglio del nastro e della benedizione da parte del Vescovo Oliva, che non ha disdegnato cimentarsi in qualche tiro al pallone, dove ha dimostrato di avere un certo stile di gioco, senza sminuire gli altri ospiti, con i quali si è concretizzata una mini partita inaugurale. Al termine si è lasciato il posto al vero gioco, tra alunni e professori, che ha scatenato, tra i presenti, entusiasmo e sana tifoseria. Un altro grande obiettivo raggiunto, quindi, per il Liceo Scientifico Zaleuco, che non perde nessuna occasione, per migliorare il percorso formativo dei suoi allievi, anche puntando sullo sport e la sua valenza nello sviluppo di una personalità, capace di collaborare, accogliere e dialogare.

“La forza della squadra è ogni singolo membro. La forza di ogni membro è la squadra” (Phil Jackson).