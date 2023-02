“Io sono la freccia”, la campionessa olimpica Enza Petrilli presenta il suo nuovo libro a Taurianova

Un libro emozionale che parla di rinascita. L’arciera Vincenza Petrilli, per tutti Enza, diventa un esempio di grande forza di volontà. In questa autobiografia si mette a nudo raccontando la sua vita con una narrazione esclusiva: dall’infanzia al suo compagno di vita, dagli anni della consapevolezza della sedia a rotelle ai successi internazionali.

Per raccontare la vita e le circostanze che stanno dietro alla freccia, la stella dell’arco ricurvo domenica sarà insieme all’editore Michele Caccamo e alla scrittrice Gloria Vocaturo, che firma il coordinamento e la cura dell’opera.

Come scrive la stessa Enza Petrilli nel libro: «Questa è la mia seconda vita, la mia seconda chance. La seconda possibilità. Adesso è vietato restare uguali. Sono andata oltre il dramma e per farlo ho dovuto affrontare le paure per vincere su di loro. Le ho sfidate, le sfido ogni giorno e scompaiono».

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Parte dei proventi del libro saranno devoluti in beneficenza.