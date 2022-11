Elena Crucitti è la nuova referente provinciale di Libera Reggio Calabria

All’unanimità dei votanti, è risultata eletta l’avvocato Elena Crucitti, da molti anni impegnata nel mondo dell’associazionismo della nostra città. La nuova referente ha accolto il mandato con spirito di servizio verso la società reggina, mossa dalla volontà di contribuire a rafforzare la comunità di valori e di impegno sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata che Libera rappresenta.

Nel ringraziare il suo predecessore – avv. Giuseppe Marino – per l’impegno profuso, la nuova referente , coadiuvata dal coordinamento provinciale, si è da subito lanciata nel pieno della fase progettuale e programmatica dei mesi prossimi a venire. Invitando la cittadinanza tutta a partecipare e portare il proprio contributo di idee e impegno, si comunica che la prossima riunione operativa è fissata per giorno 30 novembre 2022 alle ore 18.30 presso la sede sita in via P. Pellicano n. 21 di Reggio Calabria”.