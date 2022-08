Elezioni, la Lega insiste: “Ponte sullo Stretto prioritario”

“Elemento centrale della proposta della Lega e del centrodestra per le infrastrutture è la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e più in generale garantire la piena attuazione della continuità territoriale per le isole”. E’ un passaggio, scritto in grassetto, del programma elettorale della Lega nella sezione dedicata alle politiche per il Mezzogiorno.

Il ponte, che dovrebbe collegare Calabria e Sicilia, è citato di nuovo, come primo, in un elenco di progetti infrastrutturali “prioritari”, ossia la rete stradale “Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, Battipaglia-Potenza-Metaponto, tratta adriatica, messa in sicurezza della strada statale 106 Jonica, Potenza-Bari, stazioni ferroviarie Agro nocerino-sarnese, connessioni nel Cilento e nel Molise”.