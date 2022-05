L’amministrazione comunale di Siderno inaugura “Il Muro della Legalità”

Lunedì 23 Maggio Siderno celebrerà la Giornata della Legalità, data importante della nostra storia che ricorda le Stragi di Capaci e via D’Amelio, di cui ricorre il trentennale.

In tale occasione, alle ore 10.30 nel Palazzo Comunale, verrà inaugurato un Murales, ideato e realizzato dagli studenti e dai docenti del Liceo Artistico “Pitagora” di Siderno, e dedicato ai tanti giudici, militari, giornalisti, politici, testimoni, donne e uomini, che si sono battuti per la giustizia e che hanno perso la vita per mano criminale.

Il progetto, voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e, in particolare, le giovani generazioni che, attraverso il filtro della memoria, possano arricchire la formazione con antidoti di legalità, conoscenza e trasparenza. Il contrasto alla violenza ed alla sopraffazione sia sempre un colorato dissenso verso tutte le mafie.