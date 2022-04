Convocato per il 29 aprile il consiglio comunale di Siderno

E’ stato convocato il Consiglio Comunale di Siderno, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, nella Sala delle Adunanze Consiliari, per il giorno 29 Aprile 2022, alle ore 16.00 .

Di seguito, i punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 18.03.2022;

2) TARI – Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) Anno 2022

3) TARI – Approvazione tariffe per l’Anno 2022

4) Approvazione Rendiconto di Gestione Anno 2021

5) Interrogazioni e interpellanze.

Nel caso di seduta infruttuosa per mancanza del numero legale, la seconda convocazione è prevista, con le stesse modalità, per il 30 Aprile 2022 alle ore 17.00.

È possibile seguire i lavori del consiglio comunale in diretta streaming al link:

https://www.comune.siderno.rc.it/it/page/40088