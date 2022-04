I vini di Tenute San Giovanni (RC) protagonisti a Mediterraria Expò

I vini di Tenute San Giovanni sono stati protagonisti a Mediterraria Expò, il Salone dell’enogastronomia del Mediterraneo che si è svolto a Catania dal 21 al 23 aprile. Tre giorni di full immersion nel gusto e nei sapori della tradizione, all’interno dei MAAS – Mercati Agro Alimentari Sicilia.

L’azienda vinicola di Reggio Calabria ha presentato a un pubblico di operatori specializzati e appassionati i suoi vini Mottarossa e Calomeno. Anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il vicepresidente e assessore all’economia Gaetano Armao, in visita istituzionale alla fiera, hanno avuto modo di degustare il rosso e il bianco dell’azienda calabrese, tessendone le lodi.

Il direttore commerciale Antonio Marcon a Catania ha avuto modo di incontrare numerosi buyer provenienti da tutto il mondo, finanche dal Giappone e dagli Emirati Arabi. “È stata un’esperienza molto positiva e interessante”, ha dichiarato al termine della tre giorni siciliana. “Abbiamo riscontrato grande apprezzamento per i nostri vini, eredi di una tradizione millenaria. La nostra scelta di aprirci ai mercati internazionali, inoltre, si è confermata vincente: dopo aver attivato interessanti partnership negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Germania, abbiamo avuto la possibilità di far conoscere Mottarossa e Calomeno anche a buyer asiatici e mediorientali, che sono rimasti molto colpiti”.

Il prossimo appuntamento che vedrà protagonista l’azienda vinicola Tenute San Giovanni è la nuova edizione di Best Wine Stars, in programma a Milano il 14 e il 15 maggio, al Palazzo del Ghiaccio. “È un progetto interessante per noi”, spiega Marcon. “Un’altra occasione per promuovere a livello nazionale e internazionale la nostra produzione vinicola”.