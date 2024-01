Cocaina e marijuana in casa: arrestato un 26enne nel Crotonese

Teneva in casa, un panetto di hashish da circa 80 grammi, 13 grammi di cocaina, un piccolo quantitativo di marijuana e un bilancino di precisione, da utilizzare per la preparazione delle dosi da rivendere nel market della droga che aveva allestito. Per questo e’ finito in carcere un ragazzo di 26 anni, gia’ noto ai carabinieri della compagnia di Ciro’ Marina. Ben nascosti all’interno dell’abitazione, durante le fasi della perquisizione, sono stati trovati anche oltre 900 euroin contanti, in banconote di piccolo taglio. Per il giovane e’ quindi scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato e’ stato associato alla casa circondariale del capoluogo su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone.