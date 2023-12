Natura, enogastronomia e cultura sono le motivazioni che spingono i turisti a visitare Crotone e la sua provincia ed il target sono famiglie con bambini.

“Questo dato risulta da una recente indagine, promossa da Infocamere e realizzata dall’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche ed è proprio in questa direzione che il Comune di Crotone sta realizzando azioni di sviluppo del sistema turistico” dichiara l’assessore al Turismo Maria Bruni

Il top delle preferenze del turista è la “natura”: gite al mare e camminare e dunque, per soddisfare questa richiesta, aggiunge la Bruni, è necessario l’incremento di imprese ed associazioni che si occupino di organizzare escursioni, in mountain bike ed in barca a vela, attività di trekking anche creando siti web interattivi per pianificare questi servizi.

Le visite guidate nelle aziende agricole, cantine, vigneti, le degustazioni enogastronomiche sono gli altri desideri del turista; forte gradimento è stato espresso per la partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici. In questo ambito è opportuno, dunque, la costituzione di aziende che realizzino portali di promozione dei vini e prodotti tipici con informazioni integrate: le zone di produzione, le strade del vino esistenti, gli eventi organizzati attorno ai prodotti. Fondamentale è anche l’attivazione di un sistema di trasporto di linea turistica da e per i principali siti culturali calabresi.

In primo piano vi è anche la “cultura”: visite ai centri storici, musei, castelli, mostre, palazzi nobiliari, siti archeologici. Questo dato ci riferisce che, per soddisfare queste esigenze, aggiunge la Bruni, è necessario lo sviluppo di imprese di sistemi e tecnologie digitali, realtà aumentata e virtuali, sistemi di monitoraggio GIS-3D per i centri storici, il tutto consentendone l’accessibilità anche per le persone con autismi e/o disabilità cognitiva.

Ruolo importante svolge internet ed i canali di comunicazione on line sia nella scelta del soggiorno sia nel suo svolgimento. Il visitatore vuole avere anticipazioni sul territorio crotonese ancora prima di giungervi, utilizzando internet; quando arriva, 6 su 10 utilizzano smartphone e tablet per informazioni su trasporti, prenotazioni di ristoranti, visite guidate, escursioni. Da questa esigenza, dunque, evidenzia l’assessore al turismo, è utile lo sviluppo di imprese che si occupino di creare web/app di luoghi ed esperienze culturali legate alla città, prenotazioni e ticketing, cataloghi virtuali. Inoltre, è importante che anche le strutture ricettive siano dotate di wi-fi gratuito

A conclusione, l’assessore Bruni afferma che, tra natura-enogastronomia-cultura non vi sono confini e il Comune di Crotone sta costruendo un “percorso qualità” sul turismo, coinvolgendo le imprese e le associazioni che offrono un’offerta qualificata su determinati servizi.