Eni a Capo Colonna, i chiarimenti del Comune di Crotone: “In corso attività autorizzata di manutenzione ai pozzi”

“A conferma di quanto anticipato dal sindaco nei giorni scorsi è arrivata all’ente comunicazione ufficiale da parte di ENI circa le attività in corso a Capo Colonna.

La società comunica che ‘aveva preventivamente informato il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna che a partire dal 03/10/2023 sarebbe iniziata una campagna, della durata di circa un mese, di attività di manutenzione ai pozzi del cosiddetto ‘Cluster Linda’, volta al controllo dei parametri degli stessi pozzi ed alla verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza ed efficienza degli impianti, nell’ambito delle autorizzazioni già in possesso della scrivente e rilasciate per la gestione e coltivazione dei titoli minerari in oggetto’.

Qualsiasi altra attività non sarebbe stata possibile da parte di ENI e comunque avrebbe trovata la ferma opposizione del Comune.

Il tema della tutela ambientale resta al centro dell’azione amministrativa del sindaco

Non a caso il Comune ha espresso un no netto alla proposta di installazione di un deposito costiero di LNG (Liquefied Natural Gas) nell’area industriale ex Corap”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Comune di Crotone.