“Ricotta la regina dei latticini” gara organizzata dal Gal Kroton e dall’Its Agroalimentare Calabria per giovedì 26 Gennaio

I Discenti dell’ITS Agroalimentare Calabria del Corso Tecnico Superiore della filiera lattiero casearia parteciperanno alla manifestazione “La Ricotta regina dei latticini”, si tratta di una gara che premierà la Ricotta da latte di capra più gustosa e più buona. L’evento organizzato dalla Fondazione Pinta e dal Gal Kroton si svolgerà Giovedì 26 Gennaio a partire dalle ore 10.00 presso l’agriturismo la Mandragola sito in contrada Brasimato a Crotone.

I Discenti provenienti da territori diversi della Calabria, quasi tutti giovani allevatori, animati da una grande voglia di fare, cercheranno di cimentarsi nella produzione di ricotte secondo le conoscenze e le metodologie moderne apprese durante il corso, rispettando le antiche pratiche dell’artigianalità e secondo il tocco personale di ognuno e le varianti territoriali dettate dai segreti tramandati da generazioni. Sarà una giuria di esperti a giudicare le ricotte realizzate e premiare il produttore della ricotta più gustosa, al termine saranno degustate ricette preparate con le ricotte prodotte.

L’obiettivo principale di questa rassegna è per gli organizzatori quello di promuovere uno dei prodotti lattieri più amati, salutari e genuini, con attenzione particolare a ricerca e innovazione, in risposta alle esigenze dei consumatori e alla necessità di valorizzare le capacità imprenditoriali, ma anche per raccontare l’eccellenza e i valori del nostro territorio al quale la ricotta ed i formaggi sono indissolubilmente legati.