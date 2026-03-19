Pietrapaola: al via sostegno per donne con patologie oncologiche

C’è una responsabilità sociale che viene prima di ogni altra cosa: far arrivare le opportunità dove servono. È con questo spirito che la Sindaca Manuela Labonia ringrazia l’Assessore regionale al Welfare e alle Politiche Sociali Pasqualina Straface per l’attivazione della misura Un passo in più, il primo strumento dedicato esclusivamente alle donne oncologiche. Contestualmente, chiama la comunità ad una diffusione capillare di quella che può rappresentare un’opportunità vera e concreta per alleviare il peso della malattia. Perché il sostegno affinché diventi reale, deve essere conosciuto.

DA OGGI ATTIVA LA PIATTAFORMA REGIONALE: CONTRIBUTI FINO A 10K EURO

È attiva la piattaforma regionale dedicata alle donne residenti in Calabria in condizione di malattia oncologica, con ISEE inferiore a 35.000 euro. È previsto un contributo fino a 10.000 euro, finalizzato a sostenere spese legate ai percorsi di cura e assistenza.

LABONIA: INFORMARE PER NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO

Abbiamo il dovere – dichiara la Sindaca – di mettere a conoscenza tutte le cittadine e i cittadini di questo strumento. Anche nel nostro territorio si registrano diversi casi di patologie oncologiche e sappiamo quanto questi percorsi incidano profondamente sulla vita delle persone e delle famiglie. Per questo – aggiunge – è fondamentale che l’informazione arrivi in modo chiaro e capillare, affinché nessuno perda un’opportunità che può rappresentare un aiuto concreto.

UN CONTRIBUTO REALE ACCESSIBILE PRATICAMENTE A TUTTI

Il contributo può coprire spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale; spese assistenziali e socio-assistenziali; spese di trasporto e viaggio, anche per eventuali accompagnatori; spese di alloggio per paziente e accompagnatore, nei casi in cui il luogo di cura disti almeno 150 km dal luogo di residenza. Per accedere alla piattaforma regionale è possibile consultare il sito dedicato unpassoinpiu.it