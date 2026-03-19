AMACO, il Sindaco Franz Caruso scrive al Presidente della Regione Roberto Occhiuto per chiedere la convocazione urgente di un tavolo istituzionale per la tutela dei lavoratori

Il Sindaco Franz Caruso ha inviato una lettera al governatore Roberto Occhiuto nella quale sollecita la convocazione, con carattere di assoluta urgenza, di un tavolo istituzionale dedicato alla vertenza AMACO, alla luce dei recenti sviluppi che hanno condotto all’acquisizione dell’azienda da parte di un soggetto privato.

Nella comunicazione, il primo cittadino richiama l’attenzione sul quadro di forte incertezza che si sta delineando, evidenziando il concreto rischio di una contrazione dei livelli occupazionali.

“Ci troviamo di fronte a una fase estremamente delicata e complessa che non consente esitazioni né ambiguità – afferma Franz Caruso – ma impone invece senso di responsabilità, lucidità e soprattutto azioni immediate e concrete. Il passaggio della nostra azienda di trasporto pubblico a una gestione privata rappresenta un momento di svolta che va governato con attenzione, perché le sue conseguenze potrebbero incidere profondamente sul tessuto sociale ed economico della nostra comunità.

Non possiamo e non dobbiamo consentire che un’operazione di tale portata possa avere riflessi negativi sui diritti dei lavoratori, determinando la perdita di posti di lavoro. La salvaguardia dei livelli occupazionali, così come la tutela della dignità di ogni lavoratore e delle loro famiglie, rappresenta per noi una linea rossa invalicabile, un principio non negoziabile che guiderà ogni nostra azione.

Allo stesso tempo, è imprescindibile garantire l’efficienza e la qualità del servizio di trasporto pubblico locale. Parliamo di un servizio essenziale che incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, sulla mobilità urbana, sull’accesso al lavoro, allo studio e ai servizi.

Per queste ragioni ho ritenuto necessario e urgente sollecitare la convocazione di un tavolo istituzionale. È fondamentale fare piena luce su ogni aspetto dell’operazione, comprenderne le implicazioni e costruire insieme soluzioni concrete, condivise e sostenibili nel tempo.

Serve un confronto serio, trasparente e responsabile. Il Comune sarà presente con determinazione, spirito costruttivo e totale trasparenza, pronto a fare fino in fondo la propria parte per difendere il lavoro e la dignità delle persone”.

“In un momento così cruciale – conclude il sindaco Franz Caruso – è indispensabile che le istituzioni dimostrino unità, visione e capacità di intervento”.