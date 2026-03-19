Cosenza: convocato per mercoledì 25 Marzo il Consiglio comunale. Diversi i punti all’ordine del giorno

Torna a riunirsi mercoledì prossimo, 25 Marzo, il Consiglio comunale, convocato dal Presidente Giuseppe Mazzuca. La massima assemblea cittadina si riunirà nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi alle ore 15,30.

Diversi i punti all’ordine del giorno della seduta:

-La presa d’atto della nuova composizione dei gruppi consiliari;

– la presa d’atto della sospensione del consigliere comunale Vincenzo Francesco Sacco e contestuale nomina del consigliere sostituto;

– la discussione sulla richiesta di convocazione avente ad oggetto la “Gestione del servizio integrato del Decoro Urbano” che era stata presentata dai consiglieri di minoranza, primo firmatario il consigliere Michelangelo Spataro;

– la discussione dell’ordine del giorno sulla gestione dello stadio comunale, sull’appalto e i servizi connessi che era stata presentata durante la seduta del Consiglio comunale del 10 febbraio scorso.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata, ai sensi dell’art. 193 del d. lgs m.36/2023, per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura siti nel territorio del comune di Cosenza e l’approvazione del nuovo Regolamento dell’Arredo e del Decoro Urbano del Comune di Cosenza adottato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31 marzo 2023. In discussione anche due mozioni aventi ad oggetto la rottamazione dei tributi comunali e presentate nel Consiglio del 24 febbraio scorso, primo firmatario il consigliere Giuseppe d’Ippolito, l’approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi, finalizzato alla promozione della pace fiscale; il riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio da sentenza esecutiva n. 1033/2025 del Tribunale di Cosenza; l’approvazione del regolamento per l’erogazione di buoni spesa e di contributi economici. Agli ultimi due punti figurano: l’approvazione dello schema dell’atto di transazione e dello schema di contratto e l’autorizzazione alla variazione di bilancio relative all’attivazione della procedura di contratto di locazione con opzione d’acquisto (rent to buy) con la società Immobiliare Montesanto 25 Srl, e la relazione sui risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, eseguito ai sensi dell’art.9 del Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 7 gennaio 2013, per come modificato con deliberazione, sempre del Consiglio, n. 38 del 6 novembre 2020, adottati nel secondo semestre dell’anno 2024. L’eventuale seconda convocazione del Consiglio comunale è fissata per giovedì 26 Marzo alle ore 16.30.