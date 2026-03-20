Unarma sindacato dei carabinieri: “Compagnia di Scalea (CS) brillante operazione di servizio”

Cardamone dichiara:

UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri, per il tramite del Segretario Antonio Cardamone, esprime il più sentito plauso e il più convinto apprezzamento nei confronti dei colleghi del NORM e della Stazione principale della Compagnia Carabinieri di Scalea per la brillante operazione di servizio condotta con elevata professionalità, determinazione e spiccato senso del dovere.

L’attività ha consentito il sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, unitamente a una rilevante somma di denaro ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio, nonché l’arresto di due soggetti ritenuti responsabili di traffico di stupefacenti.

Un risultato di assoluto rilievo, espressione di un’azione investigativa puntuale ed efficace, sostenuta da spirito di sacrificio e da un profondo senso di responsabilità che contraddistingue quotidianamente l’operato dei militari dell’Arma dei Carabinieri. Tale successo conferma, ancora una volta, la capacità dell’Istituzione di garantire un presidio capillare del territorio e di contrastare con determinazione ogni forma di criminalità, a tutela della sicurezza e della legalità.

In tale contesto, appare doveroso evidenziare come la catena gerarchica sovraordinata possa confidare con assoluta serenità nell’operato di questi reparti, i quali, per comprovata competenza e affidabilità, rappresentano un presidio solido e qualificato al servizio dell’Istituzione e della collettività. Con specifico riferimento a reparti come questi, che già esprimono standard di eccellenza, non appare necessaria un’ulteriore intensificazione dell’azione di comando; risulta invece più opportuno destinare tali energie verso quei contesti che presentano maggiori criticità, al fine di supportarli e accompagnarli verso il raggiungimento di analoghi livelli di efficienza e professionalità.

UNARMA coglie, altresì, l’occasione per rinnovare la propria vicinanza a tutti i colleghi che, quotidianamente, operano con coraggio, equilibrio e senso del dovere, anche in contesti complessi e delicati, esponendosi in prima persona per la tutela dei cittadini e per l’affermazione dei principi di legalità.

Cardamone conclude:

Il sindacato formula le più vive congratulazioni ai militari coinvolti nell’operazione, auspicando che l’impegno, la competenza e i risultati conseguiti trovino sempre il giusto riconoscimento e la doverosa valorizzazione nelle sedi istituzionali competenti. Il loro operato rappresenta la più autentica espressione dei valori fondanti dell’Arma: onore, fedeltà e servizio alla Nazione.