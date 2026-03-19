“Il pensiero porta l’uomo dalla schiavitù alla libertà” - Henry Wadsworth Longfellow
HomeCalabriaCosenzaExpo Tirreno, successo per la VII edizione: formazione, innovazione e promozione del...
CalabriaCosenza

Expo Tirreno, successo per la VII edizione: formazione, innovazione e promozione del territorio

Si è conclusa con grande partecipazione la settima edizione di Expo Tirreno, svoltasi dal 15 al 17 marzo 2026 al Santa Caterina Village. Tre giornate intense che hanno confermato l’evento tra i principali appuntamenti del comparto Ho.Re.Ca. in Calabria, con numeri in crescita e un programma ricco di attività dedicate a formazione, innovazione e promozione del territorio.

Cuore della manifestazione sono stati i laboratori esperienziali e le attività formative, che hanno coinvolto le Pro Loco di Verbicaro e Orsomarso, l’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini e gli studenti degli istituti alberghieri. Grande partecipazione per la gara di cucina identitaria, organizzata con la formula della “mystery box” e ingredienti del territorio, che ha valorizzato creatività, tradizione e capacità tecnica dei giovani partecipanti. Protagonisti gli istituti alberghieri di Castrovillari e Paola, impegnati in competizioni, attività didattiche e momenti di orientamento professionale.

Ampio spazio anche alla promozione dei parchi naturali e delle aree protette, con particolare attenzione al sistema integrato tra costa ed entroterra. Tra le novità più apprezzate l’area VR dedicata al metaverso, che ha consentito ai visitatori di vivere esperienze immersive alla scoperta dei borghi, delle tradizioni e delle attività outdoor della Riviera dei Cedri e del Parco Nazionale del Pollino.

Durante la manifestazione l’esperienza è uscita anche dagli spazi espositivi grazie a un ricco programma di attività sul territorio: trekking nel Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri lungo il suggestivo Sentiero del Mare di Ajnella, escursioni nel Parco Nazionale del Pollino con tappe a Orsomarso, visite guidate nei borghi, momenti di degustazione e intrattenimento con musica dal vivo.

Particolarmente seguita anche l’area talk, dedicata al confronto su turismo sostenibile, innovazione e sviluppo delle destinazioni. Tra gli interventi quello di Michele Capalbo, che ha illustrato i dati sul turismo in Calabria e le prospettive di crescita del settore; Trenitalia, con la presentazione delle azioni di co-marketing per la mobilità integrata; l’Ente Nazionale Sordi, con un contributo sull’accessibilità dell’accoglienza turistica; il GAL Riviera dei Cedri, rappresentato da Domenico Amoroso, sulle strategie di sviluppo territoriale; e Maria Carmela Passarelli, che ha affrontato il tema dell’imprenditoria armonica come modello di sviluppo etico e sostenibile.

Nel corso dell’evento è intervenuto anche il Comune di Scalea, rappresentato da Fabio Ferrara, che ha illustrato il percorso di collaborazione istituzionale tra i Comuni del territorio per la candidatura condivisa al progetto “Calabria Attrattiva”, sottolineando l’importanza di una governance territoriale integrata per lo sviluppo turistico.

Grande interesse anche per le degustazioni guidate a cura della FISAR, che hanno valorizzato le eccellenze enologiche regionali, rafforzando il legame tra turismo e identità agroalimentare.

Tra le iniziative più apprezzate anche “Trova Lavoro”, pensata per favorire l’incontro diretto tra imprese e candidati, offrendo opportunità di inserimento lavorativo e tirocini soprattutto per giovani e studenti del settore.

La manifestazione ha registrato inoltre la presenza di numerosi ospiti istituzionali, tra cui il senatore Fausto Orsomarso, i consiglieri regionali Angelo Brutto e Antonio De Caprio, e il consigliere provinciale neo eletto Antonino De Lorenzo, a testimonianza dell’attenzione crescente verso un evento capace di generare valore per il territorio.

I numeri dell’edizione 2026 confermano la crescita dell’evento: 2.000 metri quadrati di spazio espositivo, oltre 80 attività presenti e più di 250 brand rappresentati, provenienti da Calabria, Puglia, Sicilia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Campania e Lombardia – con una significativa partecipazione di aziende della Riviera dei Cedri.

Nei tre giorni di manifestazione sono stati oltre 1.300 i visitatori accreditati, operatori del settore con partita IVA.

A tracciare il bilancio finale sono stati il presidente del Consorzio Ecotur, Giancarlo Formica, insieme al co-organizzatore Emanuele Mannarino e ad Angelo Napolitano, presidente dell’Associazione ARCA, che hanno espresso soddisfazione per la crescita della manifestazione e per il rafforzamento del ruolo di Expo Tirreno come piattaforma strategica per il turismo e l’ospitalità in Calabria.

Dopo il successo dell’edizione 2026 è già stato annunciato il prossimo appuntamento: Expo Tirreno tornerà dal 14 al 16 marzo 2027, con l’obiettivo di continuare a crescere e consolidare il proprio posizionamento nel panorama nazionale del settore Ho.Re.Ca.

Articolo PrecedenteReferendum giustizia: in Calabria gli ultimi incontri per il “Sì” con i principali esponenti di Fratelli d’Italia
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

L’Adsp dei Mari Tirreno meridionale e Ionio è vincitrice dell’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la trasformazione digitale e lo sviluppo...

Stagione agonistica Fisi Cal: atleti giovani e master impegnati in trasferte in Lazio, Abruzzo e Toscana

Tonno Callipo, Paglialunga: “Costanza e caparbietà, la qualità per spuntarla”

Comitato Pa: “Anche Reggio rischia il dissesto se non cambiano il Fal, Cannizzaro che dice?”

Hashish in casa sotto il materasso del divano: un arresto nel Vibonese

Cardamone (Unarma): “Visita sindacale stazioni Gizzeria Lido e Falerna Scalo”

Campo sportivo Marina del Vescovado, Piserà: “Un primo passo positivo, ma Tropea ha perso anni per assenza di visione”

La Calabria celebra Luigi Lilio, l’inventore del calendario

Pasolini e la difesa dell’umano: a Cosenza il nuovo libro di Paolo Desogus

Referendum giustizia: in Calabria gli ultimi incontri per il “Sì” con i principali esponenti di Fratelli d’Italia

Maltempo in Calabria, Bonelli: “Governo garantisca erogazione risorse”

Platì, Pri Calabria: “Grave crisi amministrativa: nel mirino trasparenza e gestione degli atti”

Ferro: “Basta slogan, è necessario votare leggendo la riforma”

Federconsumatori Calabria: “Accise ridotte? Ancora non si vede nulla”

“Oltre il mare”, l’assessore allo sport Micheli: “Non solo turismo, ma anche strumento di crescita economica e sviluppo”

Roccella Jonica inizia a suonare jazz: dal 27 al 29 marzo la Spring Edition di “Rumori Mediterranei”

Giusy Versace, la donna più premiata della settimana: tre onorificenze in tre giorni

209esimo anniversario fondazione Polizia penitenziaria, la provveditrice regionale Castellano: “Nelle carceri in Calabria situazione complessa come nel resto del Paese. Preoccupa fenomeno ‘ndrangheta”

Antonio Pascale presenta “Cose umane” alla libreria Mondadori di Cosenza

Reggio Calabria, approvato il regolamento sulle Circoscrizioni. Battaglia: “Un fatto epocale. Dopo 15 anni restituiamo il decentramento alla città”

A Catanzaro il 21 marzo la Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie

Due Daspo e cinque Fogli di via dopo violenta rissa a San Costantino Calabro (VV)

Poste Italiane: a Reggio Calabria un annullo filatelico del Kiwanis a sostegno delle vittime del bullismo

Università a rischio di attacco cyber: i rettori lanciano un piano nazionale per la sicurezza digitale

Sanità: a Cosenza eseguito per la prima volta innovativo intervento sull’arco aortico senza chirurgia open

Entra nel vivo l’avvicendamento Sorical nella gestione del servizio idrico a Catanzaro / Dal 23 marzo parte la lettura dei contatori

Crui avvia piano nazionale di formazione per preparare gli atenei a gestire i rischi cyber. Greco (rettore Unical): “Iniziativa strategica”

All’Università della Calabria la Quinta Giornata Nazionale Acceleratori dell’INFN

Circoscrizioni a Reggio Calabria, i consiglieri FI: “Vittoria storica per la città firmata Forza Italia”

Giuseppe Barbaro di Copagri regionale sul Vinitaly a Reggio Calabria: Evento straordinario; ora puntiamo ad una Fiera stabile

Crotone: riapertura della Piscina Olimpionica Comunale

Catanzaro Vinyl Market: sabato 21 e domenica 22 marzo nuovo appuntamento con l’evento dedicato al disco che unisce tutta Italia

Al via a Reggio Calabria la XIV edizione del Festival Internazionale “Spettacoli nella Natura: Officina del Fuoco”

Ponte sullo Stretto, Bonelli: “Falso ciò che dice la società Stretto di Messina sui ricorsi al Tar”

Riaperta a senso unico alternato la SS 18 Tirrena Inferiore a Bagnara Calabra

Consiglieri di minoranza: “Oriolo tra promozione e realtà: selezione meritata o marketing a pagamento?”

Progetto “Zestiny”. Monteverdi: “Esempio concreto e positivo di rapporto tra università e territorio”

Carburanti, Loizzo (Lega): “Bene taglio accise, non si perdano soldi cittadini”

Alleanza tra le mafie: il nuovo pentito Gioacchino Amico prese parte a molti summit

Gratta e Vinci: a Catanzaro colpo da 20mila euro con “Miliardario New”

Noi di Centro Cosenza nomina il professore Stabile come coordinatore cittadino di Castrovillari

Procuratore di Crotone: “Riforma costituzionale non risolve nessun problema della giustizia, ne crea di più pericolosi”

Collettivi calabresi: “Un altro ciclone affonda la Calabria mentre Governo e Regione si girano dall’altra parte. La Calabria non è sacrificabile”

Cgil e Filt Cgil: “Amaco Cosenza rischia lo smantellamento”

Vinitaly a Reggio, Camera (FIG): “Un evento che riaccende il futuro della città e premia la visione di Forza Italia”

Delmastro a Catanzaro per il Referendum: “Tutta la mia vita politica è contro la mafia”

Barbaro (COPAGRI Calabria): “Vinitaly a Reggio Calabria: evento straordinario. Adesso puntiamo ad una fiera stabile”

Ciclone Harry, dal 31 marzo partono le domande per accedere al fondo Simest destinato alle imprese export

Reggio Calabria, “La macchina del tempo”: le voci dei luoghi accendono le emozioni del DiStretto

Castrolibero celebra le ragazze dell’Eugenio Coscarello: vittoria in Coppa Italia Femminile e orgoglio cittadino

Catanzaro, Monteverdi: “Grazie a Jovanotti per l’incontro con gli studenti dell’UMG. La città lo aspetta il 22 agosto”

Referendum giustizia, il Pd Reggio Calabria chiude la campagna elettorale per il NO: appuntamento il 20 marzo a Piazza Camagna

Settimana Mondiale del Glaucoma: successo delle iniziative dell’UICI di Catanzaro

“Nutrizione e Sport”: giornata di sensibilizzazione a Reggio Calabria

Rinnovato il protocollo tra Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e Camera di Commercio di Reggio Calabria per promuovere cultura e territorio

Carburanti, Furgiuele (Lega): “Quando c’è da aiutare i cittadini noi ci siamo”

Cosenza: nasce un nuovo presidio per la salute mentale

Reggio, la sezione ANPI ‘Ruggero Condò’ esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Anna Condò

Collegamento Porto di Gioia Tauro–A2: Anas pubblica il bando da 98 milioni di euro

La Nazionale italiana di pallavolo ad agosto a Reggio Calabria: test match con Cuba al PalaCalafiore

Reggio, “La Sindone e i Vangeli”: a Cannavò un incontro tra fede, storia e scienza

Al Palagallo di Catanzaro il Campionato regionale forme, freestyle, parataekwondo e Master talent

Avviato l’iter di beatificazione per Don Giuseppe Diana

Ospedale di Catanzaro, Puzzonia: “Servono tecnologie, non nuovi muri”

Ranuccio: “Dopo i cicloni nessun ristoro, Comuni lasciati soli. Subito risposte e risorse”

Festival della Legalità 2026: a Castrovillari e nel territorio un grande laboratorio diffuso di cittadinanza attiva

Una non-stop sul No al referendum sulla web radio de “La Strada” con AMPA Venticinqueaprile

Tutto pronto per la III edizione di KRIU – Krotone Identità Urbane

I ragazzi del SAI di Gioiosa Jonica in visita all’APS “Terra dei Primi”: una giornata di incontro, lavoro condiviso e integrazione

La Dierre Basketball ritrova se stessa: Donati esalta il gruppo

[VIDEO] Palmi (RC), dà fuoco a un’auto: arrestato 56enne, incastrato dalle telecamere di sorveglianza

Caro Carburanti, CLAAI Energia Calabria: “Taglio dei prezzi necessario, ma non ricada sulle spalle dei gestori”

Reggio, Città Metropolitana e UNAR insieme per l’evento ‘Guardiamo oltre il pregiudizio’

Nascono in Calabria gli Stati Generali del Fare

Metamorfosi Sonore: il Trio Elysium in concerto alla Sala Le Cisterne di Gioia Tauro

Vinitaly and the city, Reggio Futura: “Occasione straordinaria per la città”

Reggio, più sicurezza al Dipartimento di Agraria: formazione BLSD per personale e studenti

Reggio, domenica 22 marzo apertura serale del Museo diocesano con ingresso gratuito e replica del monologo Racconto al femminile

Reggio, al via il Salotto Salute Donna

Reggio, l’1 aprile AfroJazz Experience feat. Fabrizio Bosso sul palco del Big Easy

Smile Cosenza cresce ancora: la Cobra Team entra ufficialmente nella grande famiglia come “Smile Cobra Team”

AMACO, Orlandino Greco: “Nessun lavoratore deve restare indietro”

Smile Cosenza travolge il Plebiscito Padova: 15-9 e classifica sempre più solida

Cirò: torna “Un c’è pacia nta l’olivi”, la Pasquetta tra tradizione, musica e convivialità nelle campagne cirotane

De Cicco: “A rischio 856 posti di lavoro, serve chiarezza immediata su fondi e progetto Konecta”

Elezioni Serra, “Liberamente” lancia il podcast per confrontarsi con i cittadini: venerdì il primo appuntamento

Federico Buffa al Dispaccio: “Il 2 aprile al Cilea spiegherò perché Reggio Calabria è stata importante per Kobe Bryant”

Maltempo, frana sulla SS182: strada chiusa a Soriano Calabro

Gestione illecita rifiuti e abusivismo edilizio: sequestrata azienda rimessaggio a Scalea

Amendolara, riflettori sui giovani talenti con il Concorso “Gustav Mahler”

USB e Orsa Porti sui container fermi al Porto di Gioia Tauro

Apprezzamenti di ANA-UGL al Comune di Cosenza. Franz Caruso: “Abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere ,mettendo al centro le persone”

Reggio, Massimo Canale dopo le primarie: analisi del voto e prospettive del movimento civico

Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia: presentato il concerto a Catanzaro del 22 agosto

Nuovo ospedale Catanzaro, Costanzo: “Serve confronto, non fughe in avanti”

Fondo liquidità, il sindaco Franz Caruso a sostegno della proposta di Antoniozzi e Orsomarso: “Rinvio necessario per i Comuni in difficoltà”

Il Vinitaly sbarca a Reggio Calabria, Cirillo: “Segnale forte per turismo e eccellenze calabresi”

Insediato il nuovo Consiglio provinciale di Cosenza: giuramento del Presidente Biagio Faragalli e avvio dell’attività amministrativa

Frana nel centro abitato di Stilo: ricerche dei vigili del fuoco per scongiurare vittime

​Crollo a Stilo e dissesto nello Jonio, Fillea CGIL chiede un piano straordinario di messa in sicurezza

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook