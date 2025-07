Trebisacce: al via la 12esima edizione di “Anch’io sono Protezione Civile”

Dal mercoledì 6 a domenica 10 agosto, presso la struttura dell’Istituto Solidale Virgo Fidelis di Trebisacce, avrà luogo la dodicesima edizione di “ Anch’io sono Protezione Civile “, campo scuola dedicato ai più piccoli curato dalla Confraternita Misericordia di Trebisacce in collaborazione con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.



Obiettivo della coinvolgente esperienza è stimolare l’accrescimento delle conoscenze dei ragazzi e delle ragazze, al fine di trasformarle in competenze che potranno essere spese nell’ambito della tutela dell’ambiente, della cura e della salvaguarda del territorio e della collettività. La Confraternita di Misericordia di Trebisacce partecipa, con la propria ventennale esperienza maturata sul campo, all’edizione 2025 durante la quale i ragazzi potranno confrontarsi, a Trebisacce come in tutta Italia, con chi vive quotidianamente il mondo della Protezione civile: dai Vigili del Fuoco alle Forze di Polizia, dal 118 alle Misericordie, alle associazioni di volontariato, oltre che naturalmente con rappresentanti di Comuni, Regioni e numerosi altri attori del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Le giornate del campo scuola saranno ricche di iniziative, esercitazioni ed incontri in cui i futuri, potenziali, volontari compiranno un vero e proprio viaggio all’interno della dimensione fattiva della Protezione Civile, scoprendo quanto l’impegno del singolo sia indispensabile al funzionamento dell’intero sistema.

Tre le aree tematiche che saranno oggetto dei laboratori fattivi e dei workshop ci sono le attività connesse alle pratiche del sistema antincendio boschivo, il sistema nazionale della protezione civile e i piani di protezione civile.

“È una grande opportunità per i ragazzi del nostro territorio – ha dichiarato Vincenzo Liguori, Governatore della Confraternita Misericordia di Trebisacce, che in questi anni ha formato attraverso i campi scuola circa 400 piccoli volontari – I giovani sono il futuro del volontariato e con l’adeguata formazione riusciranno ad aumentare la propria consapevolezza avendo così gli strumenti, in futuro, per scegliere il percorso formativo del volontariato, mettendosi al servizio della propria comunità e del proprio territorio, a livello locale e nazionale“.

I partecipanti potranno vivere l’esperienza empatizzante di un contesto di emergenza con tende e vitto con cucina da campo, rendendo questo viaggio nella dimensione della Protezione civile entusiasmante, coinvolgente e indimenticabile.

Tutte le informazioni possono essere reperite contattando la Confraternita Misericordia di Trebisacce.