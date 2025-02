Castrolibero (Cs), al via il programma di manutenzione stradale e decoro urbano

Con l’arrivo della primavera, l’amministrazione comunale di Castrolibero è pronta a partire con il programma annuale di manutenzione stradale e decoro urbano. L’intervento, come spiegato dal vicesindaco e assessore alla manutenzione del territorio, Ciccio Serra, prevede una serie di operazioni fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

“Come ogni anno, dopo l’inverno, le basse temperature e le piogge causano il deterioramento del manto stradale, creando buche e disagi alla viabilità. Per questo motivo, siamo pronti a intervenire con il nostro programma di ripristino delle strade, già previsto nel bilancio comunale. Tuttavia, dobbiamo attendere condizioni climatiche più stabili e la riapertura degli impianti di produzione del bitume, che dipende dalle temperature esterne. Non appena sarà possibile, partiremo con la bitumazione delle arterie principali, come contrada Motta e contrada Orto Matera, per poi estendere i lavori a tutto il territorio comunale” ha dichiarato Serra.

Parallelamente agli interventi stradali, l’amministrazione – si legge in un comunicato stampa – ha avviato anche un’importante operazione di manutenzione del verde pubblico. Diverse squadre sono già all’opera nelle contrade per la pulizia delle cunette stradali, fondamentali per la salvaguardia delle vie di comunicazione. Un altro gruppo, invece, sta lavorando alla riqualificazione delle villette comunali, attraverso la piantumazione di alberi, fiori e la sistemazione delle aree verdi.

“Stiamo portando avanti un progetto di abbellimento del nostro territorio, con la piantumazione di fiori e alberi per rendere più colorate e accoglienti le nostre villette. Inoltre, abbiamo già programmato l’installazione di nuovi giochi per bambini, la sostituzione dei cestini per la raccolta rifiuti e il posizionamento di una nuova staccionata lungo il Campagnano, nel Parco Fluviale” ha aggiunto il vicesindaco.

Nonostante le risorse economiche siano sempre più limitate, l’amministrazione comunale continua a garantire i servizi essenziali per il territorio. Oltre alla manutenzione stradale e del verde, il programma prevede anche la pulizia dei tombini per prevenire allagamenti, il ripristino della segnaletica orizzontale dove necessario e la sostituzione delle lampade non funzionanti per migliorare l’illuminazione pubblica.

“Sappiamo bene che ogni anno le risorse a disposizione sono sempre meno, ma nonostante questo riusciamo a garantire interventi fondamentali per la sicurezza e il decoro della nostra città. Il nostro obiettivo è continuare a mantenere alti gli standard di manutenzione e servizi per tutti i cittadini” ha concluso Serra.

L’amministrazione comunale di Castrolibero conferma così il suo impegno costante per la cura del territorio, garantendo interventi strutturati e programmati per migliorare la qualità della vita e preservare il decoro urbano.