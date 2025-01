Al Teatro Rendano successo per la disco music anni ’70 e ’80. Capodanno’sold out’ per proposta dell’Orchestra sinfonica Brutia

La disco music eseguita dall’Orchestra sinfonica Brutia ha entusiasmato il pubblico del concerto del primo gennaio in scena al Rendano di COSENZA. Un esperimento positivo che ha fatto registrare il ‘sold out’ per i due spettacoli andati in scena prima nel pomeriggio e poi la sera di Capodanno. Un vero e proprio omaggio alla disco music negli anni del suo massimo fulgore, ma anche un tributo alle canzoni immortali ed evergreen della musica italiana d’autore, in particolare quelle di Sergio Endrigo, Lucio Battisti e Gino Paoli. Una connubio insolito ma che ha trovato l’apprezzamento del pubblico che ha ballato e rivissuto i brani che hanno segnato un’epoca, quella degli anni ’70 e ’80, un modo per celebrare questo genere musicale attraverso la radio in occasione del suo centenario. L’Osb, con 40 musicisti e la direzione del maestro Francesco Perri, si è trasformata in ritmico-sinfonica con 5 solisti (Alessandro Chiappetta, Alessandra Chiarello, Francesca Olia, Ida Scarlato e Federica Siciliani), un corpo di ballo e gli arrangiamenti originali di Giuseppe Santelli. Una scaletta musicale riconoscibile da tutti, dai Commodores, a Michael Jackson, dai Toto a Elton John e i Bee Gees, ma anche le dolci e immarcescibili melodie di indiscussi esponenti del cantautorato italiano. Una serata che ha regalato l’atmosfera del periodo ‘disco’ offrendo anche la possibilità di ascoltare brani intramontabili di alcune delle colonne della musica d’autore italiana.