10 aprile Francesco Giubilei a Cosenza: “Dare corpo ai conservatori”

L’Europa dei Conservatori e delle identità è il tema del convegno che si terrà il prossimo 10 aprile a Cosenza alle ore 18 all’Hotel Royal e che segnerà la presentazione ufficiale del circolo di Nazione Futura della città. Interverranno, Spartaco Pupo, docente alla facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi della Calabria, Sergio Strazzulli, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luciana De Francesco, consigliere regionale di Fdi e Presidente della Prima commissione consiliare regionale, Antonio Mattia Bruno, coordinatore di Nazione Futura Rende, Pasquale Ferraro, direttore nazionale Nazione Futura. L’incontro, moderato da Vincenzo Campanella, coordinatore territoriale di Cosenza di Nf, sarà concluso dal Presidente di Nazione Futura, Francesco Giubilei.

La presenza di Francesco Giubilei- ha detto Vincenzo Campanella- e di Pasquale Ferraro ci inorgoglisce: Nazione Futura è il primo think tank conservatore della nostra Nazione e punta a diventare un riferimento culturale e dialogico per tante persone che si ritrovano in un’idea della politica che, in Italia, ha avuto straordinari protagonisti da Giuseppe Prezzolini a Guareschi, da Leo Longanesi ad Indro Montanelli.

Nazione Futura ha partecipato alla conferenza del Cpac negli Usa- ha proseguito Campanella- momento di confronto per i conservatori di tutto il mondo

Il dibattito, a pochi mesi dalle elezioni europee- ha aggiunto Campanella- sarà l’occasione per parlare di una nuova Europa, che abbracci un’idea di valorizzazione delle identità culturali e che recuperi la dimensione di una lunga storia politica e sociale