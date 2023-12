Corigliano Rossano, torna a riunirsi il Consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

È stato convocato per giorno venerdì 29 dicembre, ore 15, il consiglio comunale, in sessione straordinaria e in modalità mista, nella Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 459 del 30/11/2023 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione E. F. 2023-2025″ – ai sensi dell’Art. 175 del TUEL D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.”;

4. Ricognizione annuale Società Partecipate possedute al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 20, comma 2, Decreto Legislativo n. 175/2016;

5. Debiti fuori bilancio dell’importo di € 710.428,07 riconducibili alla lettera a), comma 1, del D.lgs. 267/00. Presa d’atto prospetto analitico contenente le modalità di ripiano e attestazione salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs 267/2000;

6. Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Reti e Manutenzione – Risarcimento danni fisici alla persona € 125.793,68;

7. Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Reti e Manutenzione – Risarcimento danni fisici e materiali € 19.773,96;

8. Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Reti e Manutenzione – Risarcimento danni materiali € 32.237,60;

9. Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs n. 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio Settore Avvocatura – CTU €19.289,71;

10. Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs n. 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio Settore Avvocatura – Spese legali – € 30.368,12;

11. Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs n. 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio Settore Ambiente ed Energia – € 60.093,29;

12. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio da Atti di pignoramento ed assegnazione somma del Giudice dell’esecuzione (con obbligo di regolarizzo ex art. €185, comma 4, TUEL) – Settore Urbanistica e Commercio –

€ 2.945,95;

13. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Politiche e Promozione Sociale – € 9.679,59;

14. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Risorse Umane – € 8.320,00;

15. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000, riconoscimento legittimità debito fuori

bilancio da Atti di pignoramento ed assegnazione somma del Giudice dell’esecuzione (con obbligo di regolarizzo ex art. 185, comma 4, TUEL) – Prestazioni professionali in favore dell’ente da Avvocati del libero Foro – Avv. Carmela Mirabelli;

16. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio da Atti di pignoramento ed assegnazione somma del Giudice dell’esecuzione (con obbligo di regolarizzo ex art. 185, comma 4, TUEL) – Danni alla persona da cattiva manutenzione stradale;

17. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio da Atti di pignoramento ed assegnazione somma del Giudice dell’esecuzione (con obbligo di regolarizzo ex art. 185, comma 4, TUEL) – Danni materiali da cattiva manutenzione stradale;

18. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio da Atti di pignoramento ed assegnazione somma del Giudice dell’esecuzione (con obbligo di regolarizzo ex art. 185, comma 4, TUEL) – Indennità da occupazione illegittima

d’immobile – Sig. P. F.;

19. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio da Atti di pignoramento ed assegnazione somma del Giudice dell’esecuzione (con obbligo di regolarizzo ex art. 185, comma 4, TUEL) – Emolumenti spettanti a personale dipendente;

20. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio da Atti di pignoramento ed assegnazione somma del Giudice dell’esecuzione (con obbligo di regolarizzo ex art. 185, comma 4, TUEL) – Spese legali;

21. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio da Atti di pignoramento ed assegnazione somma del Giudice dell’esecuzione (con obbligo di regolarizzo ex art. 185, comma 4, TUEL) – Imposta di registrazione atti giudiziari;

22. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio da Atti di pignoramento ed assegnazione somma del Giudice dell’esecuzione (con obbligo di regolarizzo ex art. 185, comma 4, TUEL) – Mancata restituzione oneri concessori – Sig. P. F.

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 15 del 31 dicembre 2023. La diretta streaming audio-video garantisce la pubblicità della seduta consiliare, assicurando la piena partecipazione del pubblico mediante accesso al seguente link: http://consigli.cloud/coriglianorossano