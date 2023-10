Nuovo progetto di promozione e divulgazione nei punti vendita per il Caciocavallo Silano DOP.

Parte un nuovo progetto per il Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP, che da domani -6 ottobre- inizia una serie di giornate divulgative e promozionali in diversi punti vendita della GDO del territorio di produzione.

Le prime date in calendario per il nuovo progetto del Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP sono 6 – 7 e 10-11 ottobre, si parte dalla costa tirrenica calabrese con la presenza nella catena VIVO a Bonifati, Diamante e Paola, nuovi punti vendita per il Consorzio, che vuole inaugurare così la novella collaborazione, presentandosi direttamente ai clienti finali facendo assaggiare il suo prodotto e raccontandone di “persona” pregi e peculiarità. Infatti il progetto, che continuerà con altre date e punti vendita, ha l’obiettivo di avvicinarsi ai consumatori per far assaggiare direttamente la bontà del prodotto e promuoverne le caratteristiche di unicità e genuinità.

Il personale incaricato direttamente dal Consorzio sarà presente negli store GDO con uno stand brandizzato e appositamente realizzato, la casa del Caciocavallo Silano, che conterrà immagini del prodotto e dei luoghi di produzione in cui i clienti verranno accolti e potranno assaggiare il formaggio gustandone la bontà e conoscendone le caratteristiche distintive: dalle diverse stagionature fino al marchio a fuoco. Inoltre una hostess preposta porterà avanti attività di rilevazione di costumer care proprio per conoscere, direttamente dalla voce del cliente, cosa piace e come migliorare l’esperienza con il prodotto.