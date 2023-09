Cariati avrà il suo campo di padel: assegnati 43mila euro per infrastrutture sociali

Un impianto sportivo all’aperto, in prossimità del mare, per migliorare la fruizione dello spazio urbano e promuovere la pratica sportiva, soprattutto nei giovani. Attraverso un finanziamento ministeriale di oltre 43 mila euro anche Cariati avrà un campo di padel.

È quanto fa sapere il Sindaco Cataldo Minò che esprimendo soddisfazione per questo ulteriore risultato che va ad impreziosire l’offerta destinata tanto ai residenti che agli ospiti, coglie l’occasione per informare che la Giunta Municipale ha approvato la delibera attraverso la quale si dà atto di indirizzo per l’utilizzo del finanziamento per fini sociali.

Molto probabilmente l’opera sarà realizzata in località San Cataldo. Gli uffici comunali procederanno in tempi celeri con le verifiche sulla fattibilità e le procedure per la realizzazione del nuovo impianto sportivo.

Il finanziamento si inserisce nell’ambito dei contributi ai comuni situati nel territorio delle regioni Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali per l’annualità 2023.