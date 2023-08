Il cordoglio del sindaco di Cosenza, Caruso, per la scomparsa di Giuseppe Profiti

“L’improvvisa scomparsa di Giuseppe Profiti suscita sentimenti di profonda costernazione e incredulità. Una tristissima notizia che ha colpito profondamente anche la nostra comunità come tutta la Calabria”. Lo ha detto il Sindaco di Cosenza Franz Caruso esprimendo i sentimenti del suo personale cordoglio e quello di tutta l’Amministrazione comunale per la scomparsa del manager della Regione Calabria e commissario straordinario di Azienda Zero. “Siamo vicini, in questo doloroso momento, alla famiglia di Giuseppe Profiti, all’istituzione Regione Calabria e al suo Presidente che, conoscendone le notevoli capacità e la profonda esperienza, gli aveva affidato la responsabilità di Azienda zero chiamata a risollevare le sorti della sanità in Calabria. Con il dottor Profiti- ha concluso Franz Caruso – scompare un manager capace che aveva iniziato ad incidere nel tentativo di cambiare il volto della sanità nella nostra regione”.