Jessica Anna Sgambetterra è la nuova Presidente di Unica, associazione studentesca accreditata all’albo dell’Università della Calabria.

La giovane studentessa di Biologia, da anni attiva nel mondo dell’associazionismo studentesco, è di origini reggine, precisamente di Rizziconi.

Sgambetterra subentra a Giovanni Antonio Algieri, il quale lascia la carica dopo due anni intensi, ricchi di emozioni e di successi.

Il nuovo Presidente potrà far valere la sua esperienza e capacità per guidare Unica verso le sfide degli anni futuri, in un momento importante per le nuove generazioni, sempre più centrali nella futura classe dirigente del nostro Paese.

Al Presidente uscente l’associazione tutta ha rivolto espressioni di affetto e riconoscenza per quanto fatto nel corso del lungo e proficuo incarico, anni che hanno visto crescere costantemente il gruppo con l’obiettivo primario di operare nell’interesse e per il bene degli studenti.