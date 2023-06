Cassano allo Ionio, il portavoce Garofalo: “Piattaforma per elisoccorso si deve fare”

“La piattaforma per ospitare l’elisoccorso si deve fare. Un servizio, di primaria importanza a salvaguardia della salute pubblica”. È quanto afferma il portavoce del Comitato spontaneo di cittadini per il diritto alla salute, di Cassano All’Ionio, Francesco Garofalo. I ripetuti interventi effettuati dall’elisoccorso, dimostrano che il pronto intervento, ha consentito di salvare persone in imminente pericolo di vita. I finanziamenti ci sono – evidenzia Garofalo -, e trovo difficoltà a comprendere del perché non vengono utilizzati. Così come, chiedo di sapere se è stato presentato un idoneo progetto esecutivo nell’ambito dell’avviso pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il servizio dell’elisoccorso in H24, è un esigenza dettata anche e soprattutto, dalla vastità del territorio del Comune di Cassano. A rafforzare questo mio dire – prosegue la nota -, è rappresentato da un dettaglio non di poco conto, quello relativo alla mancanza di una struttura ospedaliera in loco. Tutti elementi, che vanno nella direzione da tempo auspicato a tutela della salute dei cittadini. Come è evidente – rimarca Garofalo -, il fattore tempo risulta fondamentale.