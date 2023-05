Autonomia differenziata, il Pd di Cosenza: “Il governo dimostra di essere contro il Sud”

“Per la presidente Meloni l’autonomia differenziata rafforzerebbe la coesione nazionale. Forse ha letto un testo che non conosciamo. Perchè invece la proposta Calderoli conferma ancora una volta come questo governo sia contro il sud e la sua crescita. La riforma di cui parla la Meloni ha come principio quello di destinare più risorse a quei territori che ne hanno già di più. Al sud la situazione è critica: ogni anno migliaia di ragazze e ragazzi vanno via dai nostri territori, in cerca di lavoro e salari dignitosi. Noi siamo molto preoccupati e per questo stiamo mettendo in campo un’opposizione durissima che vedrà il Partito Democratico mobilitato a partire da tutto il Mezzogiorno. L’autonomia differenziata, unita alla revisione del Pnrr, alle misure del decreto Lavoro, che riduce gli strumenti per combattere la povertà e aumenta la precarietà, rischia di aumentare i divari e compromettere il destino di una parte rilevante del Paese”. Lo ha detto il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale del Pd, Marco Sarracino, nel corso di una iniziativa del Partito Democratico di Cosenza sul tema dell’autonomia differenziata.