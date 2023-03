Corigliano Rossano, pubblicato il bando eventi 2023-2024. Il sindaco Stasi: “Investiamo per migliorare l’offerta culturale e turistica cittadina”

Valorizzare progetti che consentano di promuovere un cartellone cittadino unico e di qualità, favorire l’incoming turistico, promuovere le capacità del tessuto culturale ed associativo urbano.

Queste le linee di indirizzo che hanno portato all’emanazione dell’Avviso per l’acquisizione di domande di cofinanziamento per iniziative, manifestazioni, rassegne da realizzarsi nel comune di Corigliano-Rossano per il periodo che va da marzo 2023 a febbraio 2024. Come emerso dalla programmazione delle annualità precedenti l’offerta di eventi abbraccia sia progetti consolidati nel tempo sia progetti di nuova iniziativa, anche di rilievo nazionale ed internazionale, ai quali l’Amministrazione intende dare supporto non solo al fine di massimizzarne le ricadute turistiche e la crescita della Città ma anche per qualificare e sostenere la crescita culturale e il miglioramento della qualità della vita della nostra comunità.

Le organizzazioni interessate a partecipare all’Avviso, in forma singola o associata, possono presentare progetti relativi ad eventi culturali, artistici, musicali, di animazione territoriale, sportivi e di intrattenimento in genere. Possono presentare domanda associazioni, soggetti appartenenti al terzo settore ed altri enti di natura privata (associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive, altre associazioni anche non riconosciute come circoli e comitati senza scopo di lucro) oppure imprese.

Il cofinanziamento è previsto fino al 70% del costo totale del progetto e non può comunque essere superiore a 8mila euro.

Le domande di partecipazione complete di allegati e documenti richiesti dovranno essere inviate entro le ore 14 di giovedì 6 aprile 2023 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it

«Dopo il successo dello scorso anno abbiamo deciso di riproporre la modalità di acquisizione dei progetti – ha dichiarato l’Assessore al Turismo Costantino Argentino – garantendo così a chiunque abbia idee o proposte di mettersi in gioco e contribuire alla crescita della nostra offerta culturale e turistica cittadina».

«È un investimento importante e necessario – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi – per garantire il massimo della trasparenza e per raccogliere quante più idee progettuali possibili. Il Comune di Corigliano-Rossano sarà partner di tutte quelle proposte che permetteranno di implementare la nostra offerta e di destagionalizzarla, obiettivo già raggiunto con l’Avviso dell’annualità passata»

«Dall’anno scorso abbiamo avviato un nuovo modo per favorire la partecipazione dal basso nella costruzione del calendario degli eventi, estivi e non – ha affermato il sindaco Flavio Stasi – Il bando eventi ha consentito a chiunque di fare proposte culturali, sportive, ricreative da inserire nel programma cittadino con uno strumento trasparente, che prevede anche il cofinanziamento, interrompendo l’epoca della discrezionalità. Si è trattato di un cambiamento in termini di etica e trasparenza, che siamo convinti aumenterà la partecipazione e la qualità degli eventi proposti».