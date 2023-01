Nella giornata di oggi, dalle 18 alle 22, è stata istituita l’isola pedonale nello Scalo di Rossano, su un tratto di Via Nazionale e, precisamente, dall’incrocio di Via Margherita e fino all’incrocio di Viale De Rosis, e nello Scalo di Corigliano, da Via Aleardi fino all’intersezione con Via Degli Albanesi. Nelle zone interessate sarà apposta la dovuta segnaletica stradale