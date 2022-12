Benedetto XVI, il cordoglio del sindaco Caruso: “Lascia traccia importante nella storia dell’umanità”

“Con la scomparsa di Benedetto XVI il mondo perde un baluardo di verità”.

E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso esprimendo profondo cordoglio per la scomparsa del primo Papa Emerito della storia.

“E’ un lutto – prosegue il Primo cittadino di Cosenza – che colpisce profondamente, non solo quanti si riconoscono nel messaggio della Chiesa cattolica, ma tutto il Mondo. Benedetto XVI lascia, infatti, una traccia importante nella storia dell’umanità fatta di pace e, soprattutto, di verità. Testimone indefettibile della fede, il suo pontificato sarà ricordato per l’incontro che ha saputo promuovere tra fede e ragione. Fine intellettuale e teologo è stato un promotore instancabile del dialogo, della pace, della dignità della persona. Storica la Sua rinuncia al Soglio Pontificio. Un gesto compiuto con straordinaria dignità, per amore della Chiesa”.

“Il suo ricordo rimarrà indelebile nel cuore e nelle menti di tutti noi – conclude il sindaco Franz Caruso – ed il suo esempio di messaggero di verità e Pace, sarà, ne sono certo, tramandato alle nuove generazioni. Esprimo a nome mio personale, dell’intera Amministrazione Comunale e di tutta la città di Cosenza, profondo cordoglio e grande commozione per la scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI”.