Dibattito su città unica, Lega: “Da Pd polemica assurda”

“In relazione all’assurda polemica inscenata dal gruppo consiliare del PD circa la partecipazione di Carlo Guccione al convegno sulla città unica, si precisa quanto segue: Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca invitati telefonicamente sì sono rifiutati di partecipare all’incontro. Era stata chiesta verbalmente la sala del chiostro di San Domenico, negata. Abbiamo deciso di pagare e di prendere una sala privata. La dichiarazione del gruppo consiliare PD, il PCI del 1948 non l’avrebbe mai fatta. Siamo senza parole. Pochi giorni fa il presidente Occhiuto,che è un uomo di Stato, ha presenziato a un’iniziativa di Guccione senza porsi il problema che fosse un avversario. Evidentemente questi “signori” hanno paura della realizzazione della città unica e dì andare al voto. Dispiace che per motivi personali Guccione non ci sarà ,mentre accoglieremo Sandro Principe con cordialità”.

E’ quanto su legge in una nota della Lega Calabria.