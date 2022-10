Corigliano-Rossano, la sfida della terza scuola calabrese “Ettore Majorana” con il ritorno manageriale alla terra: “Il lavoro è qui, non serve andare fuori”

“Apertura ragionata al territorio, dialogo costante con la rete imprenditoriale e la filiera istituzionale, innovazione tecnologica ed energetica, economia circolare, produzione biologica e trasformazione a Km0. Ed ancora, tutela e promozione della biodiversità, sperimentazione continua, educazione e sovranità alimentare, incontro tra domanda di lavoro specializzato locale ed offerta di professionisti qualificati. Con un metodo: rispetto delle regole”.

Sono, queste, le parole chiave con le quali il neo-dirigente dell’Istituto d’Istruzione

Superiore (IIS) Ettore Majorana di Corigliano-Rossano, Saverio Madera, sintetizza la nuova

stagione culturale e metodologica di quella che è misurata come una delle più grandi e

complesse scuole della Calabria, ma che – scandisce subito il dirigente – ha e deve avere

come suo obiettivo prioritario ribaltare progressivamente i cliché purtroppo consolidatisi.

IMPEGNATI A RICOSTRUIRE IMMAGINE DI UN POLO STRATEGICO

“Con il contributo di tutti gli attori della comunità scolastica, siamo impegnati a ricostruire

l’immagine e la narrazione di un polo di formazione che è strategico ed anzi salvifico per

l’unico sviluppo autonomo, eco-sostenibile e durevole di una terra come la Calabria.

Perché – aggiunge – il lavoro nei nostri territori c’è, è ricercato dalle aziende e non deve

essere rincorso a prescindere e spesso soltanto come una chimera fuori regione”.

PREMESSA: UN PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

“Il punto di partenza del ribaltamento in atto della percezione stessa dell’articolata e

completa offerta formativa di questo istituto – spiega – è l’adesione, che per noi è un

impegno morale, a quello che chiamiamo un patto educativo di corresponsabilità, tra

docenti, genitori e alunni. La nostra bussola – continua – è e sarà favorire il ritorno

manageriale delle nuove generazioni alla loro terra, da professionisti appunto. E forse è

proprio questo, quello della consapevolezza economica della propria identità come leva di

sviluppo endogeno, il definitivo giro di boa da far fare all’antica questione meridionale”.

UNA COMUNITÀ DI CIRCA 1000 STUDENTI E OLTRE 250 TRA DOCENTI E ATA

“Un’ambiziosa sfida di contenuti e di visione – la definisce il nuovo dirigente – per una

grande e storica realtà scolastica di prima fascia che nel 2018/2019, con un punteggio di

94/100 è stata pesata come terza per complessità su 366 istituti in Calabria. Una struttura

articolata in un Istituto Tecnico Industriale (ITI) a 4 indirizzi (elettronico, meccanico e

meccatronico, informatico e telecomunicazioni, chimico ad indirizzo biotecnologie

sanitarie); un Istituto Tecnico Agrario (ITA), unico nel territorio, con produzioni animali e

vegetali, diurno e serale, un’azienda biologica certificata a gestione separata, 5 agronomi e

2 nuove serre innovative in costruzione (una dotata di sistemi digitali di monitoraggio delle

colture ed una con laboratorio di alimentazione sostenibile); ed un Istituto Professionale

per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’ospitalità Alberghiera (IPSEOA), unico sul territorio

da Cariati a Trebisacce, con semi convitto. Una comunità di circa 1000 studenti e circa 250

tra docenti e personale ATA, con la gestione di 18 ettari di azienda agraria, mezzi agricoli,

laboratori”.

UNICA SCUOLA SUPERIORE NELLA CASA CIRCONDARIALE E CORSO SERALE

“Con due valori aggiunti: l’essere l’unica scuola superiore presente nel Casa di Reclusione di

Corigliano-Rossano, col tecnico industriale ad indirizzo meccanico nell’alta sicurezza e corsi

di enogastronomia e ospitalità alberghiera nella media sicurezza; e l’offerta dell’unico

corso serale (agrario) in tutto il territorio, con classi tutte piene fino al massimo ad oggi

consentito (in totale 70 studenti), con partecipanti da tutta la Sibaritide e – sottolinea

Madera – tutti super motivati dalla voglia di professionalizzarsi per investire energie,

formazione e risorse sulla propria terra”.

PRODURREMO EXTRAVERGINE E FARINE PER L’ABERGHIERO

“Autenticità, stagionalità e certificazione biologica. Sono, queste, le bussole alle quali si

ispira e si ispirerà in modo ancora più rafforzato – prosegue il dirigente – la produzione di

agrumi (varietà tradizionali di clementine in primis) e di olive (con la sperimentazione di

cultivar diverse), così come i seminativi per l’orticoltura, tra quali farro, piselli e grano”.

DISPENSE ORIENTATE ALLA SOVRANITÀ ALIMENTARE

“Con obiettivi precisi sia a breve termine, come la campagna di raccolta olive con gli

studenti e la produzione diretta di extravergine biologico (molito in frantoio bio-certificato

del territorio), l’implementazione della storica cultivar leucocarpa (l’oliva bianca), unica sul

territorio e la produzione di farine da mulino a pietra, due nostre eccellenze di cui, quindi,

il nostro alberghiero – annuncia – non dovrà più fornirsi all’esterno, alla grande

distribuzione. E la strada sarà questa per tutte le altre produzioni, sollecitando una

concezione più naturale, biologica ed eco-sostenibile delle nostre dispense che dovranno

progressivamente preferire le qualità distintive del nostro inimitabile patrimonio agroalimentare”.

PROGETTI: VIGNETO, DISTILLATI E BIRRIFICIO ARGICOLO

“E con obiettivi a medio e lungo termine, con i progetti che verranno presentati a valere sul

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), come la realizzazione di un vigneto, la

produzione di distillati ed un birrificio agricolo ed artigianale”.

PREZIOSO IL DIALOGO CON LE AZIENDE DEL TERRITORIO

“Il nostro programma strategico – continua – è quello di fornire, attraverso l’Alternanza

Scuola Lavoro (ASL) ed accordi con Arsac, Provincia e Regione, tecnici specializzati alle

aziende del territorio; non solo agronomi ma tecnici informatici e telecomunicazioni, tecnici

ad indirizzo meccanico, periti elettronici, periti chimici ad indirizzo sanitario. Ed in questa

cornice – conclude Madera – finalizzata all’elevazione della qualità della formazione della

nostra scuola è e sarà prezioso il dialogo e la collaborazione con le aziende orientate al

management dell’identità”.

NUOVO DIRIGENTE APPREZZATO IN VENETO IN PIENA PANDEMIA

Saverio Madera, il nuovo dirigente, è tornato in Calabria, a Corigliano-Rossano dove era

già stato fino al 2019 come docente al liceo, dopo la parentesi, durata circa due anni, che

lo ha visto alla guida dell’istituto comprensivo di Volpago del Montello, comune di 10 mila

abitanti, in provincia di Treviso.

Avvicinare la scuola alle esigenze del territorio. Costruire un dialogo ed un rapporto con le

associazioni e soprattutto con l’amministrazione locale, con cui c’è stata una fattiva

collaborazione che ha portato alla realizzazione di progetti importanti. È stato, questo, il

percorso che Madera ha preferito nel corso della sua permanenza al Nord.

Competenza, impegno e umanità. Sono, queste, le caratteristiche pubblicamente

apprezzate dalla comunità educante veneta che ha destinato al suo dirigente scolastico

parole di stima e gratitudine per quanto fatto nel corso del suo mandato, in piena

pandemia.