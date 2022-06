Il Centro antiviolenza “Roberta Lanzino” ospita il progetto europeo “Never Again”

Lunedi 6 giugno, il Centro antiviolenza “R. Lanzino”, ospita e presenta, presso la Dimora storica di Palazzo Grisolia, ubicata nel cuore del centro storico di Cosenza, un’importante tappa del progetto europeo “NEVER AGAIN”, promosso e organizzato dall’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, in partenariato con la rete nazionale D.i.R e (Donne in rete contro la violenza), Maschile Plurale, Gruppo 24 ore, ProdosEuropean funds and projects e Masc (Movimento Artistico Socio Culturale).