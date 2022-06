Sorpresi a Carolei con auto rubata poco prima a Cosenza: arrestate tre persone per furto

I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato, a Carolei, 3 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in furto aggravato di un’autovettura, commesso, poco prima, a Cosenza. I militari della Stazione Carabinieri di Carolei hanno notato due autovetture in sosta, con tre persone, in localita’ Vadue. Insospettiti per l’orario ed il luogo, hanno proceduto ad un controllo verificando che una delle due auto era stata rubata poco prima a Cosenza. Sul posto sono intervenute a supporto altre due pattuglie della Sezione radiomobile della Compagnia di Cosenza. I carabinieri hanno quindi riscontrato elementi tali da attribuire ai tre, a vario titolo, la responsabilita’ del furto. La vettura e’ stata restituita al legittimo proprietario mentre gli indagati su disposizione del magistrato di turno della Procura di Cosenza sono stati posti agli arresti domiciliari.